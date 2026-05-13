Profepa rescata 482 ejemplares en operativo contra tráfico de vida silvestre

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató, aseguró o detectó al menos 482 ejemplares de flora y fauna silvestre durante un operativo regional contra el tráfico ilegal de especies en siete entidades del sureste del país.

El despliegue ocurrió del 28 de abril al 5 de mayo en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco. Personal de Profepa, Guardia Nacional, Sedena, Conanp y autoridades locales realizó revisiones en carreteras, mercados, aeropuertos, puertos marítimos, filtros vehiculares y recintos fiscales.

Durante las acciones, las autoridades inspeccionaron 119 vehículos y localizaron psitácidos, quelonios, dos monos araña, un tigrillo y un jaguar. También identificaron especies de flora protegida, entre ellas orquídeas, bromelias y cactáceas.

A partir de la temporada reproductiva en la región, la Profepa advirtió un mayor riesgo de extracción ilegal de aves, reptiles y mamíferos. La dependencia señaló que los psitácidos, como loros, pericos y guacamayas, figuran entre los ejemplares con mayor incidencia de traslado hacia sitios de venta clandestina.

🇲🇽🌿 Con motivo de la temporada de reproducción de ejemplares de vida silvestre en la región del sureste de la República Mexicana, la Profepa realizó un operativo contra el tráfico ilegal en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco.

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En establecimientos de Santo Domingo Tehuantepec y Santa María Jalapa del Marqués, en Oaxaca, las autoridades detectaron posesión ilegal de vida silvestre. El operativo permitió asegurar ocho ejemplares, entre ellos un mono araña, un loro cabeza azul, un loro frente blanca y cinco pericos atoleros.

Chiapas concentró la mayor revisión vehicular. En Tonalá, personal federal inspeccionó 94 unidades particulares, de transporte público, carga y empresas privadas, sin detectar irregularidades. En Ocosingo, Profepa rescató un tigrillo localizado dentro de un domicilio particular.

Bajo coordinación con la Guardia Nacional y corporaciones de Seguridad Pública, los recorridos en Tabasco derivaron en el aseguramiento precautorio de 53 animales. La lista incluye dos tortugas pochitoques, seis tortugas tres lomos, 18 jicoteas y 27 psitácidos, entre ellos loros frente blanca y loros pecho sucio.

¿En qué estado se concentran el mayor volumen de ejemplares?

Un operativo sorpresa en puestos ambulantes del centro de Coatepec permitió ubicar 420 ejemplares de flora silvestre protegida.

La Profepa identificó principalmente orquídeas, cactáceas, bromelias y licopodios, además de tres jilgueros, especie incluida en la norma oficial mexicana que lista especies nativas de flora y fauna silvestres en riesgo en México. En esta se incluyen categorías como peligro de extinción, amenaza y protección especial.

Por una denuncia ciudadana, personal de la dependencia acudió a un predio en Yucatán, donde localizó un jaguar bajo confinamiento. En Mérida, durante un recorrido en el Tianguis San Roque, también recibió de forma voluntaria un mono araña.

Las acciones en Campeche tuvieron un enfoque preventivo. La autoridad realizó actividades de concientización en Pixoyal, Miguel Colorado, Pustunich, Silvituc y Matamoros, dentro de los municipios de Champotón y Escárcega. También acreditó Comités de Vigilancia Ambiental Participativa.

Quintana Roo centró las verificaciones en el Aeropuerto Internacional de Cancún y el Puerto Marítimo de Puerto Morelos. Ahí, el personal revisó facturas y certificados CITES de mercancías y derivados de fauna, incluidos productos elaborados con piel de cocodrilo y tiburón.

La Profepa señaló que el operativo permitió reforzar la vigilancia en puntos estratégicos del sureste mexicano y detectar ejemplares o productos cuya posesión o venta incumplía la normatividad ambiental. La dependencia ubicó estas acciones dentro del combate al “tráfico ilegal de vida silvestre”.

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MSL