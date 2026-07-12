SEP alcanza récord en emisión de títulos y cédulas profesionales

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, presentó el balance del primer semestre de 2026; de pie y al centro, la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que durante el primer semestre de 2026 se alcanzó un máximo histórico en el registro de títulos y cédulas profesionales desde el inicio de la emisión electrónica en 2018, resultado de la modernización de los servicios que ofrece la Dirección General de Profesiones (DGP).

Detalló que entre enero y junio de este año se registraron 630 mil 459 títulos electrónicos, la cifra más alta desde la puesta en marcha del sistema digital. Este resultado representa 103 mil 369 documentos adicionales respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 527 mil 16 registros.

En este mismo periodo, explicó, se expidieron 382 mil 447 cédulas profesionales, lo que significa un incremento de 21 mil 53 trámites en comparación con las 361 mil 394 emitidas entre enero y junio del año anterior, consolidando una tendencia sostenida de crecimiento en la certificación académica.

Proceso de digitalización en la DGP facilita la obtención de títulos y cédulas electrónicas. ı Foto: SEP

Delgado Carrillo señaló que estos resultados reflejan el compromiso del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la simplificación administrativa, el uso de herramientas tecnológicas y la mejora permanente de los servicios públicos, para que las y los egresados obtengan con mayor rapidez los documentos que acreditan su formación profesional.

El director general de Profesiones, José Omar Sánchez Molina, destacó que esta estrategia responde a la visión de la Presidenta de México de consolidar una administración pública cercana, eficiente e innovadora, mediante procesos digitales que amplían el acceso a derechos, fortalecen la educación superior y brindan mayor certeza jurídica a las personas profesionistas.

Destacó que el crecimiento registrado fue posible gracias a la digitalización integral de los procedimientos de la DGP, la coordinación con Instituciones de Educación Superior para validar documentación emitida antes de 2018 y convertirla al formato electrónico, así como a las jornadas de revisión técnica para cumplir los estándares tecnológicos y reducir los tiempos de atención. A ello se suma la implementación de la Constancia de Situación Profesional, herramienta que permite reconocer, validar y verificar las trayectorias académicas y laborales.

Finalmente, destacó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo la transformación digital de los servicios educativos, con el propósito de facilitar el acceso a documentos oficiales, ofrecer trámites más ágiles, transparentes y seguros, y contribuir al desarrollo profesional de las y los mexicanos.

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