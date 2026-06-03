Gobierno anuncia digitalización de centros de salud

LA MANDATARIA Claudia Sheinbaum y el titular del IMSSBienestar, Alejandro Svarch, ayer, en conferencia de prensa

La Jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno busca conectar con Internet y expediente clínico digital a todos los centros de salud del país, una estrategia que se acompañará por la incorporación de Inteligencia Artificial (IA), cirugía robótica, telemedicina y nuevos equipos de alta especialidad en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el IMSS-Bienestar.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo sostuvo que la modernización tecnológica permitirá construir un sistema universal de salud con diagnósticos más rápidos, mejor coordinación médica y atención especializada incluso en las comunidades más alejadas del país.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, informó la implementación de cuatro centros de interpretación de mastografías con IA, conocidos como “cuartos azules”, con capacidad para analizar más de 400 mil estudios mamarios al año. Los centros operan en hospitales de la Ciudad de México, Jalisco, Yucatán y Coahuila, y recibirán imágenes enviadas electrónicamente desde 98 unidades médicas del país.

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El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, anunció una inversión de más de 13 mil millones de pesos para 2026 destinada a incorporar más de 32 mil equipos médicos a la red pública nacional. Entre ellos se encuentran aceleradores lineales, resonadores magnéticos y 70 mastógrafos equipados con IA.

Agregó que la meta es que los ocho mil 400 centros de salud del país cuenten con Internet, expediente clínico digital y sistemas integrados de laboratorio.

A su vez, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, presentó herramientas digitales que ya operan en la institución, como sistemas de reconocimiento de voz para agilizar consultas médicas, teleconsultas para pacientes con dificultades de movilidad, nuevos tomógrafos de alta resolución, cirugía robótica y el equipo CyberKnife para tratamientos oncológicos de precisión.