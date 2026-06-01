Mundial acelera plan de tiendas para digitalizarse

México espera la llegada de miles de visitantes extranjeros con motivo del Mundial de Futbol 2026, ante ello, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) han buscado más soluciones de pago, por lo que firmas como Prontipagos, una plataforma de gestión de transacciones, han registrado un incremento de entre 15 y 20 por ciento en el número de negocios atendidos en los últimos meses.

Luis Ángel Almonte Durán, director general de Prontipagos, señaló que tienditas, ferreterías y papelerías, son los comercios que más buscan nuevas soluciones de digitalización.

“Sí vemos un repunte en las personas que están buscando soluciones de pagos, porque los turistas que vienen al Mundial no van a usar efectivo. Todos los turistas que vengan van a utilizar tarjeta, por lo que te subes o te quedas fuera… Nosotros hemos visto un incremento en la búsqueda de usuarios que nos están solicitando del 15 a 20 por ciento”, destacó en entrevista con La Razón.

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El Dato: Tiendas, farmacias y papelerías, establecimientos que más buscan la digitalización de pagos en el país.

El directivo destacó que si las Pymes quieren aprovechar la derrama económica que dejará el Mundial es necesario que empiecen a recibir pagos con tarjeta y ofrecer otros productos digitales, “lo que le digo a las Pymes es: ‘tienes que subirte, porque esto va a pasar contigo o sin ti’, tienes que subirte a esta ola de poder aceptar pagos con tarjeta, vender productos digitales, tener financiamiento. No es malo aceptar pagos con tarjeta”.

Destacó que en muchas ocasiones, los negocios pequeños o medianos tienen la percepción que adoptar soluciones de pago implicará absorber las comisiones de entre 2.0 y 3.0 por ciento que cobran las plataformas digitales, pero refirió que no se debe de ver como una pérdida, sino que deben prever los costos relacionados a financiamiento, en caso de tener, la misma comisión o incluso incrementar el costo del producto o mercancía.

COMPORTAMIENTO DE COMERCIOS ı Foto: Especial

Almonte Durán ejemplificó, que las tiendas de conveniencia hacen lo anterior, por ello, en muchas ocasiones el costo de los productos es mayor que en las tiendas de barrio, “¿qué es lo que está pasando? La tienda de conveniencia prevé todos estos costos que vienen relacionados al producto”. Pero destacó que no se puede cobrarle la comisión al usuario final, porque no está permitido, “la tienes que incluir en el costo de tus productos”.

Sostuvo que un negocio que no acepta pagos con tarjeta, que no ofrece productos digitales como la venta de tiempo aire, el pago de servicios, pines electrónicos o tarjetas de regalo, “está dejando de ganar un 30 por ciento”, porque también pierde clientes por venta cruzada.

2.6 millones de establecimientos comerciales hay en México

Explicó que los clientes, ahora compran productos digitales, pero también adquieren pan, leche, o huevo, y en ese sentido, si los negocios no ofrecen soluciones de pago, prefieren ir a comercios donde sí haya esa opción.

“Este 30 por ciento no sólo viene de los productos financieros, también viene de la venta cruzada. Ahora los mexicanos cada vez más utilizan tarjetas de crédito”.