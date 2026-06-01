Pese al Plan México, inversión física para desarrollo económico se desploma 40.7%

Amás de un año de que el Gobierno federal presentó el Plan México, el gasto en inversión física del sector público, específicamente en desarrollo económico, registró un desplome de 40.7 por ciento en términos reales entre enero y abril de 2026, al pasar de 176 mil 670.3 millones de pesos (mdp) a 109 mil 188.6 mdp, una reducción de 67 mil 481.7 mdp, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Plan México, que presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en enero de 2025, tiene como objetivo el desarrollo regional del país hacia 2030; además, busca alcanzar metas específicas, como que la nación se localice en el top 10 de las principales economías, a través de fortalecer el mercado interno y la participación nacional; elevar la proporción de inversión respecto del Producto Interno Bruto (PIB), que sea uno de los cinco destinos más visitados a nivel mundial y disminuir la pobreza y la desigualdad.

El Dato: Si crece el gasto social se incentiva a sostener el consumo y se ayuda a proteger servicios como la salud o la educación, pero significa contar con menos obras.

En ese sentido, un análisis de Mundi, la inversión pública es importante para lograr crecimiento económico y mejores cadenas productivas; pero hay un contraste en el discurso de las prioridades, porque la SHCP ha señalado que el gasto ha sido orientado a promover el bienestar y los derechos de las personas; es decir, se ha priorizado el gasto social, pero hay una caída de la inversión física pública.

“Sin embargo, la inversión física es el componente que típicamente conecta el presupuesto con productividad futura: carreteras, transporte, infraestructura energética, hidráulica, hospitalaria o educativa”, indicó.

10.19 bdp es el gasto neto total aprobado en el PEF 2026

Las cifras de Hacienda hasta abril pasado, señalan que la contracción del gasto en desarrollo económico fue originada por una menor inversión física en el rubro de combustibles y energía; es decir, menor construcción o modernización de inmuebles o bien la adquisición de bienes al pasar de 137 mil 910.5 mdp entre enero y abril del 2025 a sólo 80 mil 801.4 mdp en el mismo periodo de 2026, lo que significó una reducción de 57 mil 109.1 mdp o 43.8 por ciento en términos reales.

El gasto para desarrollar carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos y transporte público también se observó una contracción, al pasar de 38 mil 563.8 mdp a 26 mil 548.7 mdp, una disminución de 12 mil 015.1 mdp o 33.9 por ciento menos al descontar el efecto de la inflación.

1.3 bdp será el déficit presupuestario previsto para este año

Y en el rubro de turismo, la inversión física se ubicó en 60.7 mdp, un año después y en los mismos meses fue de 12.4 mdp, una caída nominal de 48.3 millones de pesos o un desplome de 80.4 por ciento.

En cambio, el gasto en inversión física destinado a ciencia, tecnología e innovación registró un incremento de 232.3 por ciento dado que pasó de 71.6 millones de pesos en los primero cuatro meses de 2025 a 247.8 millones de pesos en el mismo lapso del año en curso. O también, el monto erogado en agropecuaria, silvicultura, pesca y caza aumentó de 60.8 millones de pesos a mil 491.9 mdp.

El Tip: La SHCP refiere que la moderación en la inversión física se debe al calendario de ejecución del gasto público.

Por su parte, el gasto erogado para desarrollo social se ubicó en 125 mil 215.7 millones de pesos un incremento real de 18.5 por ciento si se compara con el mismo periodo de 2025, el crecimiento fue impulsado por mayores recursos para protección ambiental al pasar de 137.1 millones de pesos a 580.8 millones de pesos; vivienda y servicios a la comunidad de 89 mil 060.1 millones de pesos a 97 mil 978.6 millones de pesos o un alza de 5.6 por ciento; salud, de 4 mil 969.4 millones de pesos a 16 mil 048.6 millones de pesos y en protección social que pasó de 0.0 a mil 287.6 mdp.

3.09 bdp se destinan al gasto no programable

Y los recursos ejercidos en el rubro de Gobierno fueron de 6 mil 562.5 mdp, 16.5 por ciento más de crecimiento real en comparación con el primer cuatrimestre del año pasado cuando fueron 5 mil 406.4 mdp; del total, 3 mil 044.1 mdp fueron destinados a Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior y 2 mil 610.2 mdp para Seguridad Nacional, ambos con incrementos de 19.3 y 2.7 por ciento.

Con lo anterior, el gasto en inversión física del sector público en los primeros cuatro meses del año se ubicó en 240 mil 966.8 millones de pesos, una contracción de 18.4 por ciento en términos reales respecto de lo que se ejerció en el mismo lapso de 2025. La SHCP señaló que la moderación en la inversión física es por el calendario de ejecución del gasto público aprobado en el Presupuesto de Egresos.