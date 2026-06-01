Refuerzan a CFE y Pemex para el desarrollo

La estrategia energética del Gobierno federal para los próximos años se basará en ampliar la capacidad de generación eléctrica y fortalecer la producción nacional de combustibles, señaló la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su informe por los dos años de su triunfo electoral.

La mandataria destacó los avances tanto en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como en Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte del objetivo de garantizar el suministro de energía para hogares, industrias y nuevas inversiones.

Explicó que desde el inicio de su administración se incorporaron seis nuevas plantas de ciclo combinado con una capacidad conjunta de tres mil megawatts (MW). Además, proyectó que al cierre del sexenio se habrán añadido 32 mil MW adicionales al sistema eléctrico, una expansión con la que se busca atender el crecimiento de la demanda, derivado de la actividad industrial y económica.

El Tip: El Gobierno se comprometió a elevar la generación eléctrica proveniente de fuentes limpias en 38%.

La apuesta también contempla una mayor participación de fuentes limpias. De acuerdo con las cifras presentadas, la meta es elevar la contribución de las energías renovables en la generación eléctrica nacional de 24 a por lo menos 38 por ciento durante la presente administración. A ello se suma la electrificación de 13 mil 893 comunidades que históricamente carecían de acceso al servicio.

Destacó avances en Pemex, como la reducción de 20 mil millones de dólares en la deuda de la petrolera y un fortalecimiento de su

posición financiera.

Sobre el Sistema Nacional de Refinación, la Presidenta señaló que procesa más de 1.3 millones de barriles diarios de crudo. A ello se añaden las operaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, y la participación de Pemex en la refinería Deer Park, en Texas, activos con los que se busca incrementar la disponibilidad de combustibles para el mercado interno.

Añadió que están en proceso de conclusión las coquizadoras de Tula, Hidalgo, y Salina Cruz, Oaxaca, proyectos orientados a aumentar la producción de combustibles de mayor valor agregado.