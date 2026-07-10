Jueces, por proteger los recursos de trabajadores

LA ASOCIACIÓN Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) se pronunció a favor de mantener la protección de los recursos de las Afores de personas trabajadoras fallecidas en beneficio de sus familiares y rechazó que se pretenda gravar esos recursos con el Impuesto sobre la Renta (ISR).

A través de un comunicado, emitido con motivo de la discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la contradicción de criterios 49/2026, la asociación de juzgadores expresó su preocupación por las posturas que plantean considerar esos fondos como un ingreso gravable para los beneficiarios.

El Tip: El ISR se calcula de forma progresiva, no es fijo. Para personas físicas, las tasas van desde 1.92 hasta 35%.

Además, la Jufed sostuvo que los recursos acumulados en una cuenta de Afore forman parte del patrimonio construido por las personas trabajadoras a lo largo de toda su vida y tienen como finalidad brindar protección económica a sus familias tras su fallecimiento.

“Las posturas que sugieren considerar dichos fondos acumulados como un ingreso gravable, bajo el argumento de que el beneficiario no los generó con su esfuerzo, no representan un criterio basado en el respeto a la equidad”, señaló.

La organización afirmó que el Poder Judicial (PJ) debe garantizar la justicia y la seguridad jurídica, privilegiando la protección de los derechos fundamentales por encima de criterios de recaudación fiscal.

“La impartición de justicia no debe responder a visiones impositivas que ensanchen las desigualdades bajo una óptica recaudatoria, sino a la salvaguarda de los derechos fundamentales, en particular los relacionados con la seguridad social, de las y los mexicanos”, indicó.