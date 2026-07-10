Nadie con Lenia

Muy comentado estuvo el triple cierre de puertas que recibió ayer la propuesta de la ministra de la Corte Lenia Batres, sobre imponer gravámenes a las herencias o para que los familiares de algún fallecido puedan cobrar la Afore. El primero —y más importante— llegó desde Palacio Nacional, ahí la Presidenta Claudia Sheinbaum no dudó en expresar su desacuerdo con tal planteamiento, sobre todo, cuando la bandera de su administración es la de no inventarse más impuestos. La segunda llegó desde el Poder Legislativo —y nada más y nada menos que desde la mayoría en San Lázaro—. Ahí, el líder de los morenistas, Ricardo Monreal, le hizo segunda a la Presidenta y aseguró que no existen planes para contemplar una iniciativa así ni ahorita ni dentro de mucho tiempo. Y la tercera, desde la propia comunidad del Poder Judicial, pues la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito se pronunció con preocupación por las posturas de considerar fondos de herencias o Afores como un ingreso gravable. Nadie la quiere. No tiene apoyo la propuesta, nos comentan.