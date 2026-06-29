Acusa Morena al PAN por vender enseres más caros

LA DIPUTADA Daniela Álvarez durante una venta de distintos artículos para el hogar.

La bancada de Morena en el Congreso capitalino denunció un presunto esquema de venta de enseres domésticos operado por legisladores del PAN, al que bautizó como “#RotoPAN: el Cártel Tinaquero”, y anunció que presentará denuncias ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por presuntas irregularidades.

Durante la conferencia La Chilanguera, el vocero de la bancada morenista, Paulo Emilio García González, aseguró que diputados panistas comercializan productos como tinacos, calentadores solares, colchones, lavadoras, laptops y pantallas bajo la apariencia de un programa social, aunque, afirmó, los artículos se venden a precios similares o incluso superiores a los del mercado.

El Dato: El artículo 134 de la Constitución federal prohíbe a los funcionarios y servidores usar su cargo o la propaganda gubernamental para promocionar su imagen.

“Éste es el PAN. Son los mismos del Cártel Inmobiliario. El cargo que tengan, en el nivel que tengan, lo utilizan para buscar ganancias particulares. Este esquema los retrata de cuerpo entero, al lucrar con la necesidad de la gente”, declaró el legislador.

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De acuerdo con Morena, el esquema es operado por la asociación civil Sumando Oportunidades, A.C., la cual distribuye un catálogo de más de 30 productos que son promocionados por legisladores panistas mediante folletos con su imagen, el logotipo del PAN y del Congreso de la Ciudad de México.

33 productos están en el catálogo de la asociación

La bancada señaló directamente a los diputados Daniela Álvarez Camacho y Andrés Sánchez Miranda, quienes, aseguró, ofrecen los productos con un sobreprecio respecto al catálogo base de la asociación civil, obteniendo un margen de ganancia por cada venta.

De acuerdo con la denuncia, las personas interesadas entregan un anticipo de 500 pesos creyendo que acceden a un programa social derivado de la gestión legislativa y, al recibir el producto, éste llega rotulado con el nombre, fotografía y colores del diputado.

“Los precios que aparecen en el catálogo están encima del costo del mercado. No sólo lucran con la pobreza de la gente, no sólo le recetan su cara en los productos, sino que, aparte, comprar a los diputados del PAN es más caro que comprar en el mercado.

500 pesos pagan los interesados para apartar un artículo

“Eso le representa una ganancia a los diputados del PAN, que además queremos saber qué se hace con ese dinero”, mencionó García González al mostrar las comparativas de precios..

Morena afirmó que, además del margen de ganancia por la venta, la asociación civil entrega comisiones tanto a enlaces regionales como a los legisladores por cada producto colocado.

Como ejemplo de lo anterior, el legislador local expuso el caso de un calentador solar de 24 tubos que, según la bancada, la asociación ofrece en cinco mil 740 pesos, mientras que el diputado lo comercializa en seis mil 190 pesos y además recibe una comisión adicional de 150 pesos, lo que representaría una ganancia de 600 pesos por unidad.

Morena sostuvo que el esquema podría constituir violaciones en materia electoral, administrativa y de protección al consumidor.

García González indicó que el uso de la imagen de legisladores para promocionar estos productos podría configurar promoción personalizada de servidores públicos; además, consideró que existirían posibles actos de abuso de funciones y tráfico de influencias, así como publicidad engañosa al presentar los productos como subsidiados cuando, aseguró, no existe un descuento real.

La bancada informó que presentará denuncias formales ante el IECM y dará seguimiento a los procedimientos que pudieran iniciarse ante otras autoridades También ofreció asesoría a las personas que consideren haber resultado afectadas tras adquirir productos mediante este esquema.

García González mencionó que la presidenta de Sumando Oportunidades, A.C., es María de los Ángeles Hernández, exsecretaria del municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, durante la administración del panista Jovani Miguel León Cruz.

El morenista recordó que el exedil del blanquiazul se declaró culpable por el uso ilícito de atribuciones y facultades, por lo que un juez le dictó una sentencia de dos años y seis meses de prisión; además, enfrenta cinco causas penales por desfalcos que, en total, suman cerca de 130 millones de pesos en agravio de Tlaxcoapan.

Al respecto, Álvarez Camacho se limitó a responder en sus redes sociales que la administración capitalina esla única que sí maneja sobreprecios.