Suma CDMX más niños y niñas desaparecidos que en todo 2025

En apenas seis meses, la Ciudad de México ya superó el total de desapariciones de niñas, niños y adolescentes registrado durante todo 2025. Hasta el 28 de junio, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizó 197 personas menores de 18 años desaparecidas, por encima de los 164 casos reportados durante todo el año pasado.

Del total de reportes del registro hecho por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), 120 corresponden a niñas y adolescentes, mientras que 77 son niños y adolescentes, lo que confirma que las mujeres menores de edad continúan siendo las principales víctimas de este delito.

24 niñas y 19 niños desaparecidos en Iztapalapa hay este año

La directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Tania Ramírez Hernández, advirtió que el grupo con mayor riesgo es el de las y los adolescentes, particularmente las mujeres de entre 14 y 17 años.

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“Si los casos de desaparición están aumentando, probablemente es porque los resultados de las investigaciones para ubicar a los responsables y sancionarlos no están siendo suficientes. La impunidad podría estar sosteniendo este número, pese a que los esfuerzos de la autoridad estén ahí”, explicó a La Razón.

Los registros oficiales muestran que las desapariciones de personas menores de 18 años en la Ciudad de México no han seguido una tendencia lineal, sino que han presentado fluctuaciones importantes durante los últimos ocho años.

El Tip: La alcaldía Iztapalapa es la demarcación con más infantes desaparecidos con 213 casos desde 2018.

Ramírez Hernández explicó que parte de estas variaciones puede atribuirse a los cambios en los mecanismos de registro y depuración de las bases de datos; pero señaló que ello no explica el incremento reciente.

Tras registrar 187 desapariciones en 2023, la cifra alcanzó 269 en 2024 y cerró 2025 con 164 casos; no obstante, en seis meses de 2026 el registro ya suma 197 hechos, por lo que rebasó el total del año anterior.

SIN RASTRO ı Foto: Especial

“Hay un problema real de registros y de nomenclatura. Hubo un momento muy conocido durante la administración presidencial pasada en el que se hizo un esfuerzo por rasurar los datos para depurarlos, reordenarlos y tener una cifra más realista, entre comillas; pero sabemos que incluso la cifra oficial siempre se queda por debajo de la realidad”, afirmó la directora de Redim.