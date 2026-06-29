Explosión de gas en casa deja 6 heridos

PERSONAL DEL ERUM durante la atención a una persona afectada, ayer.

LA EXPLOSIÓN de gas al interior de una vivienda de la colonia San Lucas Xochimanca, en la alcaldía Xochimilco, dejó seis heridos, entre ellos tres menores.

De acuerdo con los reportes preliminares emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Centro de Comando y Control Oriente reportó el siniestro ocurrido este domingo, por lo que se dio aviso a elementos policiacos para que acudieran al sitio.

Al llegar a la calle Camino Real, los elementos de la SSC confirmaron que el percance se originó luego de que una mujer de 71 años encendiera en la mañana la estufa de su hogar para intentar calentar alimentos.

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Según la información de autoridades, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas confirmaron que, entre los heridos, había una pequeña de cinco años que sufrió una contusión en la cabeza; también una pequeña de 12 años que registró quemaduras en 23 por ciento de su dermis; así como una menor de 15 años padeció un esguince de segundo grado en su pie derecho.

Asimismo, la mujer que accidentalmente causó el percance tuvo quemaduras en 45 por ciento de su cuerpo; un hombre de 24 años sufrió laceraciones en 27 por ciento de su epidermis, mientras que la víctima más afectada, un hombre de 43 años, sufrió quemaduras en el 60 por ciento de su piel.

Es menester aclarar que, con base en información compartida por el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el Jefe Vulcano Cova, los heridos ya fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

En lo que respecta al inmueble donde ocurrieron los hechos, bomberos capitalinos confirmaron que éste no sufrió daños estructurales de ningún tipo.

Hasta el cierre de esta edición, la alcaldía Xochimilco ni su titular, la morenista Circe Camacho Bastida, emitieron algún mensaje sobre este accidente.