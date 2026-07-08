Legisladores de oposición exigieron esclarecer la presunta operación de agencias de Estados Unidos en territorio mexicano, que llevó a la detención de Ismael El Mayo Zambada, y acusaron incompetencia y hasta encubrimiento del Gobierno federal al capo.

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, consideró que, de confirmarse la operación estadounidense aquí, representaría una grave vulneración a la soberanía nacional y evidenciaría fallas en las instituciones de seguridad e inteligencia del país.

“La supuesta operación ilegal de una agencia de Estados Unidos en territorio mexicano es tan inaceptable como la ceguera o complicidad de nuestras instituciones de seguridad e inteligencia. Que un avión despegue sin localizador y cruce la frontera no es sólo un agravio diplomático, es una muestra de incompetencia gubernamental y una vulneración a nuestra seguridad nacional”, afirmó en un mensaje en sus redes sociales.

PAN reclama “defensa” de Rocha y de Zambada ı Foto: Especial

El vocero de los diputados federales del PAN, Federico Döring, se dijo sorprendido por la manera en que el Gobierno preocupado por negar la extradición legal de Rubén Rocha a EU y estar más atento al caso de El Mayo, que por la crisis de desaparición forzada que enfrentan los mexicanos.

“(Al Gobierno) le preocupa más la trampa que le puso al gobernador Rocha Moya y la operación ilegal de EU contra su narco favorito, que todas las desapariciones forzadas en México. ¿Qué tiene El Mayo Zambada?, que sólo vive para defenderlo junto con sus narcos de Sinaloa. Y a los que desaparece, levanta y recluta ilegalmente el crimen organizado con engaños laborales, a esos ni los ve, ni los oye. Sólo tiene tiempo, oídos y corazón para defender a sus narcos del bienestar”, criticó.

Paulina Rubio, diputada panista, comentó que una vez más el Gobierno está tratando de tapar la incompetencia del presente con los errores del pasado, y ahora el nuevo pretexto es el exembajador de EU en México, Ken Salazar, quien no informó sobre el operativo en donde se capturó y se llevó al vecino país, a uno de los delincuentes más grandes de la historia.

El Dato: Ismael Zambada aceptó formalmente una condena de cadena perpetua en EU para ser enviado a una prisión que le brinde una atención médica especializada.

“Pues entonces pídale cuentas a su (ex)fiscal (Alejandro Gertz), a ese que premiaron con una embajada en Reino Unido, y que no le avisó absolutamente de lo que estaba pasando en el país. Lo que resulta muy lamentable, es que hoy estén mucho más preocupados por el proceso en el que se lo llevaron de México, a un delincuente, y no por lo que pasa en el país”, expuso.

Raúl Torres Guerrero, diputado local del PAN, dijo que el Gobierno federal no encuentra por dónde salir para seguir defendiendo a sus narcopolíticos y a la narcoherencia que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora atacar a quién fue el embajador aliado de su padrino político, el exmandatario, se viene a decir que Ken Salazar fue un mentiroso, porque no le gusta que diga la verdad sobre los nexos que tenía el crimen organizado con el tabasqueño.

“Venir a atacar al gobierno de Estados Unidos diciendo que miente, solamente complica más la ya tan anulada y fragmentada relación con nuestro principal socio comercial”, añadió.