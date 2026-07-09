PAN pide a Sheinbaum restablecer relaciones diplomáticas con países de América Latina

El diputado federal y vocero del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring Casar, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a restablecer las relaciones diplomáticas con gobiernos de América Latina, al considerar que la política exterior de la actual administración ha privilegiado criterios ideológicos por encima de intereses.

El legislador panista sostuvo que el Gobierno de México debe fortalecer la comunicación institucional con administraciones de países como Ecuador, Perú, Colombia, Argentina y El Salvador.

Döring afirmó que la negativa del Gobierno mexicano a reanudar plenamente las relaciones con Perú ha afectado la posición de México en la región y sostuvo que el país debe recuperar el papel que históricamente desempeñó como interlocutor en América Latina y puente con Estados Unidos.

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Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú ı Foto: Reuters

Por su parte, el diputado migrante del PAN, Raúl Torres Guerrero, señaló que México ha perdido oportunidades para fortalecer acuerdos económicos, comerciales, culturales, académicos y de movilidad con naciones sudamericanas y con los integrantes de la Alianza del Pacífico.

El legislador sostuvo que la falta de reconocimiento al nuevo gobierno peruano mantiene alejadas las relaciones bilaterales y, dijo, impacta tanto a la comunidad mexicana que reside en ese país como a los intereses comerciales entre ambas naciones.

Asimismo, consideró que el Gobierno federal debe reconocer a los nuevos gobiernos electos en la región para fortalecer la cooperación y la presencia diplomática de México en América Latina.

Finalmente, ambos legisladores acusaron que la política exterior de la administración federal responde a afinidades ideológicas y llamaron al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a privilegiar los intereses nacionales y el fortalecimiento de las relaciones con los países de la región.

El diputado local del PAN Raúl Torres Guerrero ı Foto: PAN CDMX

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LMCT