Lo despiden con cariño

Este es el último video de Mauro Menéndez con vida; lo compartió Aylín Mujica

El hijo de la actriz falleció el viernes; estaba de viaje en Barbados

Mauro Menéndez y su mamá, Aylín Mujica
Mauro Menéndez y su mamá, Aylín Mujica Foto: IG aylinmujic
Por:
Martha Díaz

La actriz Aylín Mujica conmovió a sus seguidores al compartir en redes sociales el último video de su hijo Mauro Menéndez con vida. El joven DJ y productor musical tenía 30 años y falleció el viernes 17 de julio, noticia que conmovió profundamente a los seguidores y amigos de la cubana.

Este es el último video de Mauro Menéndez con vida; lo compartió Aylín Mujica

Aylín Mujica compartió a través de sus historias de Instagram el último video de su hijo con vida.

En el clip se observa a Mauro Menéndez jugando futbol junto a un grupo de jóvenes, sus amigos, en una cancha improvisada frente a la playa. La escena transcurre al atardecer, con el sol tiñendo de tonos cálidos el horizonte, mientras la energía de los muchachos llena el ambiente.

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El hijo mayor de Aylín Mujica estaba de viaje en Barbados cuando falleció. Según medios internacionales, el joven estaba de visita en el país para asistir a un juego de beisbol.

@chismesymasrespaldo

Aylin Mujica publica los últimos momentos de su hijo está destrozada. DEP Mauro  #aylinmujica #mauro #dep

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Este último video de Mauro Menéndez se volvió viral en redes sociales, pues es el registro de la alegría del joven. Los seguidores de Aylín Mujica agradecieron a la intérprete por permitir que fueran parte de un momento íntimo y significativo.

Además, la actriz cubana compartió en su feed de Instagram una publicación con un emotivo mensaje dedicado a su hijo, junto a un clip de Mauro Menéndez en algunos shows que dio como DJ Maahez.

“Aquí está mi hijo Mauro (Maahez). Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso, bondadoso, enfocado en su sueño de ser (un gran DJ productor) y lo logró aunque no se daba cuenta.

“Para mí el mejor del mundo y el mejor hijo que alguien pueda tener. Vuela alto y siempre en mi corazón. Viviste justo como quisiste y lo lograste todo”.

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