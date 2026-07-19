La actriz Aylín Mujica conmovió a sus seguidores al compartir en redes sociales el último video de su hijo Mauro Menéndez con vida. El joven DJ y productor musical tenía 30 años y falleció el viernes 17 de julio, noticia que conmovió profundamente a los seguidores y amigos de la cubana.

Este es el último video de Mauro Menéndez con vida; lo compartió Aylín Mujica

Aylín Mujica compartió a través de sus historias de Instagram el último video de su hijo con vida.

En el clip se observa a Mauro Menéndez jugando futbol junto a un grupo de jóvenes, sus amigos, en una cancha improvisada frente a la playa. La escena transcurre al atardecer, con el sol tiñendo de tonos cálidos el horizonte, mientras la energía de los muchachos llena el ambiente.

El hijo mayor de Aylín Mujica estaba de viaje en Barbados cuando falleció. Según medios internacionales, el joven estaba de visita en el país para asistir a un juego de beisbol.

Este último video de Mauro Menéndez se volvió viral en redes sociales, pues es el registro de la alegría del joven. Los seguidores de Aylín Mujica agradecieron a la intérprete por permitir que fueran parte de un momento íntimo y significativo.

Además, la actriz cubana compartió en su feed de Instagram una publicación con un emotivo mensaje dedicado a su hijo, junto a un clip de Mauro Menéndez en algunos shows que dio como DJ Maahez.

“Aquí está mi hijo Mauro (Maahez). Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso, bondadoso, enfocado en su sueño de ser (un gran DJ productor) y lo logró aunque no se daba cuenta.

“Para mí el mejor del mundo y el mejor hijo que alguien pueda tener. Vuela alto y siempre en mi corazón. Viviste justo como quisiste y lo lograste todo”.

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