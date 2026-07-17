Maribel Guardia le envía mensaje a Aylín Mujica por muerte de su hijo: ‘Hoy lloro contigo’

La actriz y cantante Maribel Guardia se solidarizó con la actriz Aylín Mujica, luego de que se dio a conocer que su hijo mayor falleció.

Maribel Guardia pasó por el mismo dolor cuando tuvo que despedir a su único hijo Julián Figueroa, tras un paro cardiaco mientras dormía.

La actriz dedicó un emotivo mensaje en el que le compartió a Aylín Mujica que las dos lloran la misma pérdida por las muertes de sus hijos y que la acompaña en este momento tan difícil.

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"Hoy lloro contigo, querida @aylinmujic. Ninguna madre debería despedir a un hijo. Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma, porque los hijos viven para siempre en la mitad del corazón que nos dejan cuando se van", se lee en el mensaje que compartió Maribel en su cuenta de Instagram.

“Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor. Estoy contigo y sé que todas las madres que hemos perdido un hijo te abrazamos y bendecimos en la distancia . Y ten por seguro que tu amado niño está en la luz , en la presencia del amor infinito De Dios”, concluyó la dedicatoria.

¿Qué le pasó al hijo de Aylín Mujica?

De acuerdo con la información hasta el momento, el hijo de Aylín Mujica, Mauro Menéndez falleció a causa de un infarto, por ahora se desconocen las circunstancias en las que el joven de 30 años murió.

Aylín aún no se pronuncia, pero en las redes sociales ha recibido condolencias por su terrible pérdida.

Mauro era DJ y en redes sociales compartía algunos de sus momentos en los que se subía a tocar con la consola. Se le notaba feliz mientras mezclaba música electrónica en diferentes festivales internacionales.

¿Qué le pasó al hijo de Maribel Guardia?

Se sabe que para Maribel Guardia su hijo era su adoración, su único heredero, por lo que para ella esta pérdida fue devastadora.

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, murió a causa de murió a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

El hijo de Maribel, quien tenía 28 años al momento de su fallecimiento, se encontraba en la casa de Maribel, pues él vivía ahí con su esposa e hijo, lo encontraron en el cuarto de visitas, pues el joven murió mientras estaba dormido.

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