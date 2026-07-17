¿Obligado? Llevan a Pedro Sola a fundación de perritos y así reaccionó: ‘Casi lloro’ | VIDEO

El conductor de televisión Pedro Sola sigue en medio de la polémica por sus comentarios en los que sugirió que envenenaran a los perros porque no tolera verlos en los restaurantes, en calle y en cualquier lugar.

Después de que el programa se posicionó y leyó un comunicado, el antes querido Tío Pedrito fue con sus compañeros a visitar una fundación de perritos.

Así fue la experiencia de Pedro Sola en fundación de perritos

Pedro Sola contó que tuvo muchos sentimientos encontrados porque nunca había estado con tantos perritos a su alrededor. Señaló que los canes sienten que él no es tan cariñoso con ellos porque casi no se le acercaban, hasta que su compañera Linet Puente le enseñó a colocarle la mano al perrito primero para que él pueda reconocer el olor del humano y no se sientan que invaden su espacio.

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“A mi no se me acercan yo creo que me huelen que no soy cariñoso, pero tampoco me dan miedo. Hoy que estuve con tantos perritos a mi alrededor sentí unas emociones muy extrañas”, dijo el presentador de espectáculos.

“Todos estaban muy cariñosos los perritos, ni ladraban. Me sentí muy emocionado, dos veces estuve a punto de llorar, pero me contuve”, mencionó Pedrito.

Por otra parte, Mónica Castañeda le dijo a Sola que él no se dio cuenta, pero cuando se quedó quieto los perritos empezaron a acercarse a él.

Asimismo, la periodista también destacó la labor que hacen en la fundación para poder recaudar fondos para sostener a los perritos que llegan.

A Pedro Sola le llovió la funa tras sus comentarios, tan fue así que los creadores de contenido que son de perritos se le fueron encima, así como famosos y celebridades mexicanas que tienen mucho cariño para con sus mascotas.

Hasta las marcas patrocinadores se pronunciaron con respecto a todo el escándalo que se generó en las redes sociales.

Sin embargo, los usuarios criticaron a Pedro Sola por visitar la fundación, pues señalaron que no le creen y hasta lo calificaron como actor.

“Pobres perritos, obligar a una persona que los acaricie y por dentro los quiere por sus propias palabras. Solo para que la gente ya no le tire“, ”Le creo!!!????? quiere lavar su conciencia después de todo lo que dijo", “Vaya hipocresía!”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en las redes sociales.

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