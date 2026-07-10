Reviven VIDEO de Pedro Sola donde pide que le corten las cuerdas vocales a los perros

Los señalamientos en contra de Pedro Sola por crueldad animal después de que dijera que quería envenenar a los perros que acudían a restaurantes junto a sus dueños siguen surgiendo, pues ahora, resurgió un video en el que pide que les corten las cuerdas vocales a las mascotas para evitar que ladren.

Estas declaraciones se suman a las críticas que ha recibido el conductor de Ventaneando por normalizar y alentar a la crueldad animal con declaraciones en las que habla de manera directa sobre dañar a los animales.

Aunque Pedro Sola ya pidió disculpas por sus más recientes declaraciones, donde aseguró que “sentía una vergüenza horrible”, las personas en Internet siguen compartiendo testimonios y videos antiguos de comentarios que ha hecho contra los animales.

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Pedro Sola pide que le corten las cuerdas vocales a los perros

En redes sociales, circula el video en el que el famoso habla sobre cortarle las cuerdas vocales a los perros, declaraciones que habría dado en 2022 y que ahora resurgen con fuerza.

En el clip, Linet Puente y Daniel Bisogno hablan de sus perros, donde el conductor fallecido mencionaba que los suyos no ladraban en espacios públicos, mientras que la experta en cine compartió que los suyos son muy nerviosos.

Fue en ese momento que Pedro Sola interfirió en la conversación y dejó ver su molestia al tener perros cerca en algún restaurante, por lo que le dijo a Linet: “Pues mándales cortar las cuerdas vocales… y así como las esterilizan, que les corten la cuerda vocal”, señaló.

❌ VIDEO | DISCULPAS FALSAS: En 2022 PEDRO SÓLA pedía que les cortaran las cuerdas vocales para que no ladraran ‼️🤬👎🏼



Gracias al poder de las redes sociales, ahora sí hubo consecuencias ante la CRUELDAD de sus palabras en VENTANEANDO CON PATI CHAPOY pic.twitter.com/N4URgkD352 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 10, 2026

Ella se mostró sorprendida por las declaraciones de su compañero y dijo “¡Dios mío! Él lo dijo, que conste", señaló. Por esto mismo, en redes sociales aseguran que las disculpas que pidió el famoso no son genuinas, pues se trata de un pensamiento contra los animales que tiene arraigado desde hace tiempo.

Algunas reacciones por el reciente video son las siguientes:

"Me da la impresión que ese sujeto si ha atentado contra la vida de algún perrito“.

“El hecho de decir como si nada que va a envenenar y disparar …significa que okey tal vez no lo va a hacer pero si va por la calle y su pensamiento es el mismo que quiere".

"Deberían hacerlo con él para que deje de decir tanta tarugada“.

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