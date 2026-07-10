La Tigresa del Oriente hace homenaje a Erling Haaland con nueva canción | VIDEO

La Tigresa del Oriente hace homenaje a Erling Haaland con nueva canción

El Mundial 2026 hizo que destacara ante el público general la imagen de Erling Haaland, el delantero noruego que ha llamado la atención por su manera brutal de anotar goles y una personalidad diferente a la de todos los demás futbolistas del torneo.

Es por ello que la figura del futbolista del Manchester United se ha convertido en una de las más llamativas para la audiencia, lo que ha generado diversas publicaciones alrededor de él.

❤️🇳🇴 Erling Haaland reacts to Mexican fans practicing the Viking row and performing a Mexican banda remix of his famous chant. 😂🎺



The Norwegian striker showing love to Mexico. 👏🏼 pic.twitter.com/6jDOliiweR — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 10, 2026

Pero lo que nadie se esperaba era que La Tigresa del Oriente decidiera hacerle una canción al atleta europeo, basada en un tema que ya existía y que adaptó al idioma español.

TE RECOMENDAMOS: Reestreno Backrooms regresa a los cines con versión extendida

La canción de La Tigresa del Oriente para Haaland

A través de su cuenta de Instagram, La Tigresa del Oriente publicó un video con la descripción “para mi amor platónico, Haaland”, el cual obtuvo miles de me gusta por parte de la comunidad latina.

El video comienza con una imagen creada por IA en la que aparecen los famosos juntos haciendo el gesto insignia de La Tigresa, donde utilizan sus manos como si fueran garras.

Como base para la composición, la famosa utilizó la canción viral Haaland Song (Ha Ha Ha) que publicada en la plataforma de video YouTube el 15 de abril del 2024, y acumula más de 15 millones de visualizaciones.

La famosa utiliza frases como “no es un humano, es Haaland”, “es de otro planeta, mete muchos goles”, “es mitad androide” o “camina como Majin Bu y luego es el más veloz”, entre otras frases en referencia a los memes populares que rodean a la figura.

Algunas de las reacciones por el inusual video fueron:

"Genio Haaland, pero más genia tú, tigresa“.

"Este crossover es como un sueño con fiebre“.

“Todos los sueños tienen un significado”… Mis sueños".

"Por favor nunca la mediquen“.

"La mejor versión de la canción definitivamente“.

"Si la Tigresa te hace una canción, ya lo lograste en la vida“.

Los fans también se cuestionaron la posibilidad de que Haaland llegue a ver el video, pues ya en otras ocasiones ya llegado a compartir publicaciones inusuales y poco serias sobre él.

Antes de la publicación de la canción, la famosa ya había subido otro video en el que aparecía al lado de una figura de cartón del famoso, en el que hacía referencia a como el jugador se ha convertido en el favorito de las mujeres en el Mundial 2026 gracias a su personalidad.

¿Quieres saber más?

La Tigresa del Oriente saca su propia versión de ‘Thriller’: ‘Michael Jackson estaría orgulloso’ | VIDEO

La Tigresa del Oriente anuncia su OnlyFans con provocativa FOTO y la critican: “Qué agallas”

David Ponce: Adiós al Skinny tras una década de éxito y barrio en El Señor de los Cielos

Si aún no buscas Erling Haaland en Google hazlo; aquí te contamos el motivo