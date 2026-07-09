¿Cuál es el origen de la canción viral de Erling Haaland, el delantero de Noruega?

Erling Haaland ya se ha ganado la atención de muchas personas, pues en este Mundial el futbolista es reconocido por los grandes tiros a puerta que llevaron a su selección a los cuartos de final.

Además de su gran destreza en el campo y agilidad para anotar goles, Erling Haaland se lleva la atención y el corazón del mundo gracias a los memes y videos que las personas postean en redes sociales.

En los memes y videomemes las personas destacan la divertida forma de caminar del futbolista, su rubia y larga cabellera, y sus muecas; además, algunos internautas no han dudado en compartir los momentos que Haaland comparte con sus fans, quienes han externado su cariño y admiración desde antes del Mundial.

Haaland se ha vuelto viral en redes sociales, y algunas de las publicaciones están acompañadas de una canción muy pegajosa, que pese a ser lanzada en 2024 y hace alusión a que pertenece al Manchester City, también es muy utilizada en el Mundial.

Canción viral de Haaland

La canción “Haaland Song ( Ha Ha Ha)” fue publicada en la plataforma de video YouTube el 15 de abril del 2024, y hasta el momento la versión en inglés acumula más de 15 millones de visualizaciones.

La letra de la canción “Haaland Song ( Ha Ha Ha)” en español es la siguiente:

Haaland, Haaland

Es azul, igual que su papá.

Ahora está en el Etihad

Vino a nosotros desde Alemania

Está aquí para ganar la Liga de Campeones.

Nacido en Yorkshire, muchacho noruego.

Roy Keane intentó matar a su padre

Además de la famosa canción que suena de fondo en los videos virales que compilan varios momentos de Erling Haaland, en internet existe otra canción pero esta no solamente habla del futbolista, sino que es él mismo quien la interpreta.

En 2016 el canal de YouTube Flow Kingz lanzó un video titulado “Flow Kingz Feat Lyng - Kygo jo”, en el que aparece Erling Haaland junto a Erik Botheim y Erik Tobias Sandberg, con quienes formaba parte de la sub-17 de la selección de Noruega.

Pese a que ya pasaron casi diez años desde que fue publicada la canción, este video continúa acumulando visualizaciones hasta la fecha, por lo que actualmente ya supera los 20 millones de visitas.

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