La amenaza del Canelo a los jugadores de Inglaterra que no funcionó en la Copa del Mundo 2026 (VIDEO)

El Canelo Álvarez mostró su apoyo a la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026 de todas las formas posibles, pues en el duelo ante Inglaterra estuvo en el Estadio Azteca y hasta bromeó con pegarle a los jugadores de Los Tres Leones.

En redes sociales empezó a hacerse viral un video en donde el Canelo está en el césped del Coloso de Santa Úrsula y hace un gesto como si fuera a pelear con alguno de ellos, pero en todo momento queda claro que es una broma, pues el boxeador incluso saludó a Harry Kane.

Canelo Álvarez se quería agarrar a madrazos a los ingleses para ayudar a México JAJAJAJA pic.twitter.com/UqAvGD5e19 — Roberto Haz (@tudimebeto) July 9, 2026

Saúl Álvarez es uno de los deportistas más famosos del mundo, no solamente de México, pese a sus últimos resultados sigue siendo la mayor figura en el boxeo e Inglaterra es un país con una gran base de fans de este deporte, por lo que no es raro que el delantero inglés Harry Kane lo conociera y lo saludara.

El Canelo Álvarez estuvo en por lo menos dos partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, pues además del duelo ante los británicos se le vio en la inauguración, en donde incluso fue el responsable de entregar el trofeo del Jugador del Partido a Julián Quiñones.

México pierde con Inglaterra

Inglaterra visitó el Estadio Azteca en uno de los partidos más llamativos de los octavos de final del Mundial 2026; a pesar de que la escuadra tricolor estuvo cerca de emparejar el marcador, las oportunidades de peligro no fueron suficientes y los Tres Leones se llevaron el boleto a los cuartos de final por marcador de 3-2.

Los goles de Inglaterra los marcaron sus dos grandes estrellas; Jude Bellingham y Harry Kane. El mediocampista del Real Madrid marcó doblete y encaminó el triunfo visitante. El fulminante delantero del Bayern Munich ayudó a salir con la victoria.

Del lado del Tricolor fueron Julián Quiñones y Raúl Jiménez quienes anotaron. Primero La Pantera descontó en un rebote dentro del área y después El Lobo Mexicano desde el manchón de penalti apretó el marcador, pero no suficiente para forzar el alargue.

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