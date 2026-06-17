Canelo Álvarez revela al único futbolista que le aguanta un round; ¿Messi o Cristiano Ronaldo?

En el deporte siempre ha fantaseado con la idea de ver a los mejores atletas del mundo incursionar en disciplinas diferentes a las suyas, por ello le preguntaron al boxeador Saúl Canelo Álvarez qué futbolista le puede aguantar un round en una pelea y su respuesta dejó sorprendido a más de uno.

El Canelo, quien vivió en carne propia la inauguración de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, dudó un poco, pero tras pensarlo unos segundos respondió que Cristiano Ronaldo sería el jugador de futbol que podría hacerlo mejor, por su fortaleza, minimizando a Lionel Messi.

“Está muy difícil, pero creo que Cristiano Ronaldo tiene esa fortaleza. Hay otro que juega en la MLS, pero no me acuerdo de su nombre, así que nos quedamos con Cristiano”, dijo el Canelo Álvarez, quien hizo menos a Messi, recordando la polémica que vivieron en Qatar 2022.

Canelo entrega reconocimiento en el Mundial 2026

La fiesta de México tras su debut victorioso en el Mundial 2026 tuvo un invitado de lujo. Saúl “Canelo” Álvarez apareció en los festejos de la Selección Mexicana después del triunfo 2-0 sobre Sudáfrica y protagonizó uno de los momentos más llamativos de la jornada al entregar el reconocimiento de Jugador Más Valioso (MVP) a Julián Quiñones.

El delantero del Tricolor fue elegido como la figura del encuentro luego de abrir el marcador apenas al minuto 8, en una acción que terminó convirtiéndose en el primer gol del Mundial 2026. El reconocimiento llegó de manos de uno de los deportistas más importantes en la historia reciente de México.

La imagen rápidamente se volvió viral entre los aficionados. De un lado estaba Quiñones, el hombre que inauguró la cuenta goleadora del Mundial; del otro, “Canelo”, campeón mundial de boxeo y uno de los máximos exponentes del deporte mexicano a nivel internacional.

“Canelo” estuvo en el primer partido del Mundial 2026 como uno de los atletas más exitosos en la historia del país. A lo largo de su carrera ha conquistado campeonatos mundiales en cuatro divisiones distintas y se convirtió en el primer mexicano en coronarse campeón indiscutido de los supermedianos, logro que lo tiene como el único púgil latinoamericano en conseguir este hito en cualquier división de peso.

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