¡Lujo entre leyendas! “Canelo” presume reloj ante Ronaldo y Roberto Carlos en pleno Mundial 2026

El boxeador tapatío y los brasileños protagonizaron un divertido momento en el marco del Mundial 2026.

La Copa del Mundo 2026 no solo reúne a las mejores selecciones del planeta. También ha convertido a México en punto de encuentro para algunas de las figuras más importantes en la historia del deporte mundial.

Uno de esos momentos ocurrió cuando Saúl “Canelo” Álvarez coincidió con los ex futbolistas Ronaldo Nazário y Roberto Carlos durante una actividad relacionada con el torneo. Entre sonrisas, abrazos y fotografías, las tres leyendas protagonizaron una escena que rápidamente se volvió viral.

@latinus_us El “Canelo” Álvarez convive con las leyendas brasileñas Ronaldo y Roberto Carlos durante actividades de la Copa del Mundo en México. El boxeador mexicano comparte fotografías y videos con los exfutbolistas, quienes se encuentran en el país con motivo del torneo. #Latinus #InformaciónParaTi #ElOtroMundial ♬ sonido original - Latinus - Latinus

El detalle que llamó la atención fue una improvisada comparación de relojes entre los campeones. Mientras posaban para las cámaras, Ronaldo “El Fenómeno” observó con detenimiento la pieza que portaba el boxeador tapatío e incluso acercó su muñeca para compararla con la propia.

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Su reacción de sorpresa provocó risas entre los presentes y terminó robándose parte del protagonismo, en la jornada inaugural del Mundial que se disputa en México, Canadá y Estados Unidos.

Tres leyendas en una misma imagen

La postal reunió a tres referentes de distintas generaciones y disciplinas. Por un lado apareció “Canelo” Álvarez, considerado uno de los boxeadores más exitosos de la era moderna. Del otro, Ronaldo y Roberto Carlos, dos futbolistas que marcaron una época con la selección de Brasil y que forman parte de la historia de los Mundiales.

@latinus_us El “Canelo” Álvarez convive con las leyendas brasileñas Ronaldo y Roberto Carlos durante actividades de la Copa del Mundo en México. El boxeador mexicano comparte fotografías y videos con los exfutbolistas, quienes se encuentran en el país con motivo del torneo. #Latinus #InformaciónParaTi #ElOtroMundial ♬ sonido original - Latinus - Latinus

El encuentro se desarrolló en un ambiente relajado, donde los tres convivieron durante varios minutos, intercambiaron bromas y posaron para fotografías junto a invitados y representantes del torneo mundialista.

Desde el inicio de la justa, diversas figuras del deporte han llegado a México para participar en eventos promocionales, encuentros con aficionados y actividades organizadas alrededor del torneo.

“Canelo” también celebró triunfo del Tricolor

Aunque la reunión juntó a tres campeones mundiales en sus respectivas disciplinas, muchos aficionados centraron su atención en el accesorio que portaba el pugilista mexicano, quien también entregó a Julián Quiñones el reconocimiento de Jugador Más Valioso (MVP), tras el encuentro entre México y Sudáfrica, donde el delantero abrió el marcador en el triunfo 2-0 del Tricolor.

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