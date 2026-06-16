¿Dónde juega Erling Haaland, el goleador de Noruega?

Erling Haaland volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores delanteros del mundo. El atacante lideró la goleada de Noruega por 4-1 sobre Irak en su debut en el Mundial de 2026, un partido en el que firmó un doblete y acaparó los reflectores en el regreso de su selección a una Copa del Mundo después de 28 años.

La actuación del noruego reafirmó el gran momento que atraviesa el futbolista de 25 años, quien se ha consolidado como la principal referencia ofensiva de su país y como uno de los jugadores más cotizados gracias a su capacidad goleadora y su dominio dentro del área.

Con una estatura de 1.95 metros y una trayectoria que lo ha llevado a pasar por Noruega, Austria, Alemania e Inglaterra, Haaland se ha convertido en una de las figuras más importantes del futbol europeo y uno de los nombres a seguir en la justa mundialista.

¿Dónde juega Erling Haaland?

Actualmente, Erling Haaland juega en el Manchester City de la Premier League de Inglaterra, equipo al que llegó en 2022 procedente del Borussia Dortmund y con el que firmó una renovación de contrato hasta 2034.

Desde su llegada al conjunto inglés, el delantero se ha consolidado como una de las grandes figuras del club, acumulando títulos y rompiendo marcas goleadoras. Incluso, ya se encuentra entre los máximos anotadores en la historia del Manchester City.

Antes de desembarcar en Inglaterra, Haaland inició su carrera en el Bryne FK y el Molde FK de Noruega, para posteriormente pasar al Red Bull Salzburg de Austria.

Su explosión internacional llegó con el Borussia Dortmund, equipo alemán con el que llamó la atención de las principales potencias europeas.

¿Cuánto vale Erling Haaland?

De acuerdo con Transfermarkt, el delantero noruego tiene un valor de mercado cercano a los 200 millones de euros, una cifra que lo coloca entre los futbolistas más valiosos del mundo.

Gracias a su regularidad, Haaland se ha convertido en uno de los rostros del Mundial de 2026 y en la principal esperanza de Noruega para trascender en el torneo.

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MSL