La foto viral de Noruega para el Mundial 2026; futbolistas se convierten en vikingos

El regreso de Noruega a una Copa del Mundo después de años no solo ha despertado expectativas por lo que pueda hacer en la cancha, sino también por una imagen de la selección de ese país que ha dado la vuelta al mundo. A pocas horas de su debut en el Mundial 2026, la selección escandinava se volvió viral debido a una fotografía inspirada en la cultura vikinga.

Las imágenes muestran a figuras como Erling Haaland y el resto del plantel caracterizados como antiguos guerreros nórdicos, rodeados de paisajes naturales, embarcaciones tradicionales y elementos que evocan una de las etapas más emblemáticas de la historia de Noruega.

La campaña fue difundida por la Federación Noruega de Futbol bajo el lema “Noruega está llegando”, una declaración que refleja la ilusión de un país que vuelve a la máxima competencia internacional tras casi tres décadas de ausencia.

La producción fue realizada en un fiordo cercano a Oslo y estuvo a cargo del reconocido fotógrafo escocés David Yarrow, famoso por sus trabajos deportivos y documentales. En las imágenes aparecen jugadores y miembros del cuerpo técnico portando armaduras, escudos, hachas y arcos, mientras al fondo destacan embarcaciones inspiradas en los legendarios drakkar utilizados por los vikingos.

La sesión llamó la atención por su calidad cinematográfica y por el fuerte vínculo que establece entre la selección nacional y la identidad histórica del país. El propio Yarrow reveló que la idea surgió tras conversaciones con la Federación Noruega y que buscaba crear una imagen distinta a las tradicionales fotografías oficiales de los equipos mundialistas.

Para reforzar la autenticidad del proyecto, el equipo creativo documentó el proceso de producción con videos detrás de cámaras, debido a que muchos usuarios llegaron a pensar que las imágenes habían sido generadas mediante inteligencia artificial.

Ahora, con el Mundial 2026 ya en marcha, Noruega buscará ganar su primer encuentro. La selección escandinava enfrenta este 16 de junio a Irak en su esperado regreso a una Copa del Mundo, un partido que marca el inicio de una nueva etapa para una generación encabezada futbolística.

En redes sociales, fanáticos del fútbol han mencionado que esta es una de las mejores fotografías de selecciones en mucho tiempo, pues los muestra como “guerreros”, lo cual afirman, es importante para ganar la copa.

El detrás de escena de la increíble foto de Noruega.



Espectacular. 🔥 pic.twitter.com/d6rrSJW3Hg — Fútbol Noruego (@NoruegArg) June 5, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT