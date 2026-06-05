Por el calor, la Selección de Noruega presume su físico sin playera y se vuelven virales (FOTOS)

Erling Haaland sin playera por el calor en Estados Unidos previo a la Copa del Mundo 2026

En redes sociales la Selección de Noruega se hizo viral por unas fotos de sus jugadores sin playera debido al intenso calor que hay en Estados Unidos. Aunque la intención de los futbolistas era refrescarse, los aficionados destacaron sus físicos a días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Algunas selecciones Europeas como Inglaterra, Portugal y ahora Noruega están padeciendo de las altas temperaturas en suelo estadounidense, una de las tres sedes donde se juega el Mundial. Jugadores noruegos como Erling Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa y Andreas Schjelderup no aguantaron y se despojaron de la playera.

Las fotos de los futbolistas sin playeras de inmediato empezaron a recorrer las redes sociales, pues la gente habló sobre sus trabajados físicos, dejando un poco de lado que lo hicieron para aminorar el desgaste tras uno de sus entrenamientos.

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🇳🇴☀️ The Norwegian team are adjusting to the weather conditions. 🥵 pic.twitter.com/eh5XUxDeJo — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 5, 2026

Calor, factor a considerar en la Copa del Mundo 2026

El calor y el clima extremo se espera sean un factor a tomar en cuenta en la Copa del Mundo 2026, no solo entre los jugadores, también entre los aficionados, que deberán adaptarse luego que la FIFA negó el acceso a botellas de agua rellenables a los 16 estadios del torneo en toda Norteamérica, incluidos algunos con sombra limitada o nula protección frente al sol.

La actualización del “Código de Conducta del Estadio” fue criticada el jueves por un grupo de aficionados ingleses, el cual sostuvo que la FIFA había dado garantías de que permitiría llevar botellas de plástico vacías para llenarlas con agua disponible gratuitamente en un torneo.

El agua, los refrescos y los jugos que se venden en los estadios del Mundial serán suministrados exclusivamente por Coca-Cola, patrocinador de la FIFA desde hace mucho tiempo, a partir del próximo jueves cuando el torneo comience.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 Inglaterra también está teniendo inconvenientes para acoplarse al clima de Estados Unidos. ☀️ pic.twitter.com/rth47NnWdZ — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 5, 2026

Las normas de estadios de la FIFA habían indicado que los aficionados podían ingresar con una botella transparente y reutilizable de hasta un litro de capacidad.

Agregó que algunos de los 16 estadios ya habían prohibido que los aficionados ingresaran botellas de agua, por lo que la política se aplicará en todos.

Con temperaturas de 32 grados y superiores previstas en muchas de las ciudades de Estados Unidos, México y Canadá que albergarán los 104 partidos, la FIFA indicó que la “mitigación del calor” para los aficionados que se acerquen a los estadios incluirá “estaciones de nebulización, ventiladores, estaciones de hidratación, carpas de enfriamiento y más”.

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