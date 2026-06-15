Irak vs. Noruega: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo I de la Copa del Mundo 2026

Irak y Noruega debutarán este martes 16 de junio en el Mundial 2026 dentro del Grupo I y el encuentro podrá seguirse en México a través de ViX Premium. El partido se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, a las 16:00 horas (tiempo del centro de México).

El duelo aparece como uno de los más importantes de la jornada para ambos equipos. Compartir grupo con Francia y Senegal obliga a sumar desde el inicio, por lo que una derrota podría complicar seriamente las aspiraciones de clasificación a los dieciseisavos de final.

Además, el encuentro marcará el estreno mundialista de Erling Haaland, una de las grandes figuras del futbol internacional y principal esperanza de una Noruega que vuelve a una Copa del Mundo después de 28 años.

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Haaland lidera el regreso de la generación dorada noruega

Noruega llega al Mundial 2026 como una de las selecciones que más expectativa generan fuera del grupo de favoritos. Los escandinavos completaron unas eliminatorias sobresalientes y regresan al torneo por primera vez desde Francia 1998.

La principal figura es Erling Haaland, delantero que ya suma más de 50 goles con la selección nacional y que disputará su primer Mundial a los 25 años. Sin embargo, el atacante no está solo.

Martin Odegaard, capitán y referente del Arsenal, es el encargado de dirigir el juego ofensivo de los vikingos, mientras que Alexander Sorloth, Oscar Bobb y Antonio Nusa aportan velocidad y profundidad en ataque.

La combinación de talento, juventud y experiencia ha convertido a Noruega en una de las selecciones más interesantes del torneo.

Irak busca hacer historia en su regreso a un Mundial

Para Irak, el partido representa mucho más que un debut. La selección asiática vuelve a disputar un Mundial tras 40 años de ausencia, luego de su única participación en México 1986.

A diferencia de aquella generación, que perdió sus tres encuentros de fase de grupos, los iraquíes llegan con la ilusión de conseguir la primera victoria mundialista de su historia.

El equipo dirigido por Graham Arnold logró una clasificación dramática a través del repechaje asiático e intercontinental, mostrando una capacidad de resiliencia que se ha convertido en una de sus principales fortalezas.

Aymen Hussein, máximo referente ofensivo del equipo, junto con Muhanad Ali y Ali Al-Hamadi, serán las principales armas para intentar sorprender a una Noruega que parte como favorita.

Partido clave para el Grupo I

Aunque Francia y Senegal aparecen como los candidatos naturales para avanzar en el Grupo I, tanto Irak como Noruega saben que sumar tres puntos en este primer compromiso podría cambiar completamente el panorama de la zona.

Por ello se espera un encuentro intenso, con pocos espacios y mucha tensión desde el inicio, donde cualquier error podría resultar determinante.

Mientras Noruega intentará imponer la calidad de su generación dorada, Irak buscará apoyarse en el orden defensivo y en la velocidad de sus transiciones para dar uno de los primeros golpes del torneo.

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