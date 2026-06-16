¿Quién es Mehdi Taremi, el jugador de Irán que brilla en el Mundial y dónde juega?

El futbolista y capitan iraní Mehdi Taremi está brillando en el Mundial no solamente por el disparo que hizo al poste en el partido contra Nueva Zelanda, sino por posicionarse sobre la situación que han atravesado como equipo desde antes de los enfrentamientos.

El futbolista se hizo conocido por el gran desempeño que ha tenido en el FC Porto como delantero, equipo con el que se convirtió en campeón de la Primeira Liga y de la Taça de Portugal; además de ser el máximo goleador en dos ocasiones.

Mehdi Taremi; quien actualmente forma parte del Olympiacos FC, es uno de los futbolistas más destacados de la Selección de Irán, pues el delantero cuenta con una gran destreza para anotar goles, y su inteligencia estratégica lo llevó a ser el capitán del equipo iraní.

Mehdi Taremi habla sobre los conflictos con la FIFA

El delantero iraní dio declaraciones sobre la situación que la selección ha enfrentado incluso antes de que se diera inicio a la Copa del Mundo, pues aseguró que no es una competición justa.

Durante una rueda de prensa de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, Taremi dijo que pese a que la situación no es justa para la Selección de Irán, tienen esperanzas para los próximos dos partido.

Tanto Mohammad Mohebi como Mehdi Taremi señalaron que tienen que viajar dos días antes de cada partido, por lo que consideraron que ese tipo de cosas no son justas para el equipo de Irán, pues deberían poder tener una competición justa.

"Everything is a disaster."



Mehdi Taremi opens up about the challenges facing Iran at the World Cup 🗣️ pic.twitter.com/3DBAGEstm2 — Match of the Day (@BBCMOTD) June 16, 2026

Pese a que los tres partidos que tienen programados se disputarán en Estados Unidos, la Selección de Irán permanece hospedándose en Tijuana durante la Copa Mundial, por lo que tienen que trasladarse antes de cada uno de estos.

Esto debido a que las visas que recibieron los futbolistas de Irán y algunos de los miembros de su equipo no les permiten permanecer por más de un día en Estados Unidos.

De acuerdo con la información de algunos medios estadounidenses, las visas no fueron otorgadas debido a que calificaron como un posible intento de ingresar “terroristas” a dicho país utilizando la justificación del Mundial.

Esta crisis se desata entre los conflictos políticos y económicos que se mantienen activos entre Estados Unidos e Irán, por lo que la FIFA ha sido brutalmente señalada por no actuar de manera justa con todos los países que están dentro del torneo.

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