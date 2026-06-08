Irán está listo para el Mundial; llega a Tijuana

LA SELECCIÓN de Irán aterrizó ayer a las 5:00 de la mañana en Tijuana, para jugar tres partidos del Mundial de Futbol FIFA 2026 en Estados Unidos, pero puso su base en México por las tensiones con Washington y las dudas sobre las visas.
Por su parte, el técnico de la selección iraní, Amir Ghalenoei, señaló a la FIFA que debieron llegar la semana pasada para adaptarse al horario de Tijuana. “Las consideraciones humanitarias deberían primar. No se tuvieron en cuenta”, dijo.
Irán enfrentará a Nueva Zelanda el 15 de junio y a Bélgica el 21 cerca de Los Ángeles, luego jugará contra Egipto el 26 de junio en Seattle. Podría cruzarse con Estados Unidos en dieciseisavos si ambos quedan segundos.
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Estados Unidos dio visas a todos los jugadores el viernes, 10 días antes del debut; sin embargo, la federación iraní denunció que no se dieron visas a “miembros clave de la dirección técnica y administrativa”.
En tanto, el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, señaló que sólo tienen permiso para entrar a Estados Unidos “un día antes del partido”. “No sabemos hasta dónde llegará el obstruccionismo”, citó la Agencia de Noticias de los Estudiantes Iraníes (ISNA, por sus siglas en inglés) a Taj. “Lo que hace Estados Unidos refleja mala intención y falta de igualdad”.
El defensor iraní Ehsan Hajsafi criticó al organismo rector del futbol después de que el equipo llegó a México con algunos miembros de su comitiva aún sin visas, antes de sus tres partidos de grupo en Estados Unidos a finales de este mes.
La participación del equipo en el Mundial de Norteamérica se ha visto complicada por la guerra. Los problemas para tramitar visas llevaron anteriormente a que la selección trasladara su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, México, que está en la frontera con California.
“En primer lugar, estamos muy felices de que el equipo finalmente haya llegado, y estamos encantados por eso.
Gracias a Dios, la condición del equipo es muy buena”, destacó Hajsafi.