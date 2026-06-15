Irán viene de atrás dos veces y evita primera victoria de Nueva Zelanda en una Copa del Mundo

Una acción del Irán vs Nueva Zelanda, de la Copa del Mundo 2026

En un partido de pocas expectativas las selecciones de Irán y Nueva Zelanda empataron 1-1 en actividad del Grupo G de la Copa del Mundo 2026.

Por los neozelandeses Elijah Just anotó doblete, mientras que por los iraníes marcaron Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi.

La pizarra se abrió cuando Irán dominaba el partido. Fue un comienzo frenético por parte de los asiáticos, pero nadie esperaba que Elijah Just, quien de pierna izquierda reventó la portería rival a los siete minutos.

Fue un auténtico balde de agua fría para Los Príncipes de Persia, que tenían el control del esférico, pero se vieron sorprendidos por una buena secuencia de los oceánicos.

¡GOL GOL GOOOLLL DE IRÁN! 🔥🔥 ¡¡Se empata el partidoooo!! Goool de Ramin Rezaeian, provoca un momento emotivo entre la seleccion de Irán 🤝🇮🇷#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/uLU0ivhlEU — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 16, 2026

Elijah Just, extremo que juega en el Motherwell de la Scottish Premiership (Primera División de Escocia), llegó a 10 anotaciones en 45 partidos con la playera de Nueva Zelanda.

Poco más de 20 minutos le duró la superioridad en la pizarra a los All Whites. La insistencia dio sus frutos para Irán, que al 32′ igualó el marcador con Ramin Rezaeian.

Luego de una serie de rebotes dentro del área, Rezaeian logró su segundo gol en una Copa del Mundo. El primero se lo hizo a Gales en 2022. El otro jugador iraní con dos tantos en la justa es el delantero Mehdi Taremi.

¡CABECITA Y ADENTRO! 🔥🔥 CAE EL SEGUNDOOO DE IRÁNNN 🤯🇮🇷 Mohammad Mohebi marca el segundo para Irán y esto se empata señoreeesss 👀#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/X6BOB9pqPg — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 16, 2026

Los Príncipes de Persia han marcado en sus último tres debut mundialistas. La racha empezó ante Marruecos en 2018, se prolongó en 2022 ante Inglaterra y sigue en 2026 ante Nueva Zelanda.

La selección oceánica recobró la ventaja en el marcador poco tiempo después de iniciar la segunda parte, gracias a Elijah Just, quien tuvo un día que no olvidará.

Just se convirtió en el primer jugador de Nueva Zelanda en toda la historia de la Copa del Mundo en lograr un doblete. Consiguió este hito al 55′, luego que el delantero Chris Wood con una pared lo dejó de cara al arco. Just solo tuvo que poner el balón a un lado del portero.

Los persas nunca bajaron los brazos. Un gran cabezazo de Mohammad Mohebi volvió a empatar el cotejo.

aar