Trump acorrala a Netanyahu en pacto con Irán: “él no decide”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tendrá que aceptar cualquier acuerdo que Washington logre con Irán porque “él no toma las decisiones”. “Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él no toma las decisiones”, dijo el magnate a The Financial Times ayer. “No tendrá otra opción”, agregó

Irán lanzó anoche varias oleadas de misiles como respuesta a los bombardeos de Israel contra el Dahye, un barrio del sur de Beirut y bastión de Hezbolá. Fue el primer ataque desde que Líbano e Israel acordaron el miércoles un alto al fuego condicionado al cese de ataques y sin presencia de Hezbolá. El grupo chií rechazó la propuesta y pidió a las autoridades locales abandonar las negociaciones.

El Dato: Irán amenazó con bloquear otro corredor marítimo vital en Medio Oriente si Israel intensifica su ataque, según declaró un alto asesor del líder supremo de Irán.

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “seudo-aceptó” posponer el contraataque de Israel tras los ataques de Irán. Lo hizo ante la petición del presidente Donald Trump durante una llamada, según reportó Axios. Donald Trump le pidió a Benjamin Netanyahu aplazar la respuesta a los misiles que lanzó Irán a Israel. Argumentó que “están cerca de hacer algo bueno en términos de un acuerdo”, indicó un funcionario anónimo de Washington con detalles de la conversación.

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“Pensamos que el presidente compró algo de tiempo. Él es muy insistente en que estamos cerca de un acuerdo con Irán. No pienso que algo sea inminente en términos de un bombardeo israelí”, indicó el oficial a Axios. Momentos antes, Trump afirmó al Financial Times que Netanyahu “no tiene más opción” que aceptar el acuerdo que Washington negocie con Teherán tras las amenazas de Israel de responder a los ataques aéreos que lanzó Irán.

Sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron haber atacado objetivos militares en la región occidental y central de Irán. Según medios estatales, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) dijo que se reportaron explosiones en las ciudades iraníes de Teherán, Tabriz e Isfahán.

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Según el IRGC, las fuerzas israelíes habrían utilizado “misiles balísticos lanzados desde el aire” en el ataque.

Horas antes, el republicano insistió en que el ataque iraní “no va a tener ningún impacto en el acuerdo”. “Veremos cómo termina. Pero fueron ataques que no pegaron en absoluto. Es una de esas cosas que vienen ocurriendo desde hace tres mil años, o 47 años, dependiendo de cómo se cuente”, señaló.

En declaraciones a Fox News, dijo que los misiles de Irán “no ayudarán a las negociaciones” para acabar con la guerra, que ya cumple 100 días. Aun así, pidió a Teherán “volver a la mesa” de diálogo y “llegar a un acuerdo”. “Lo que le sugeriría a Irán: Ya disparaste tus misiles, es suficiente. Vuelve a la mesa y haz un trato”, expresó por teléfono al reportero Trey Yingst.

En tanto, el Ejército israelí afirmó haber interceptado con éxito todos los misiles iraníes. No se reportaron daños ni heridos. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, dijo que las fuerzas “atacarán al enemigo con determinación en cuanto se dé la orden”. El portavoz militar, Effie Defrin, señaló que “el régimen iraní ha cometido un gran error” y que se evalúan “planes para el futuro”.

A su vez, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado la base aérea de Ramat David, cerca de Nazaret. La televisión estatal mostró misiles sobre Kermanshah y gente celebrando en las calles. El ministro de Exteriores, Abás Araqchí, publicó en X una imagen de la bandera de Irán y de Líbano.