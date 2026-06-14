Irán y Estados Unidos firmarán acuerdo de paz el 19 de junio en Suiza; incluye a Líbano

Un cartel con una leyenda antiguerra, en una manifestación en EU contra la intervención militar en Irán.

Tras alcanzar un primer acuerdo para poner fin a la guerra, Estados Unidos e Irán ratificarán alto al fuego el próximo 19 de junio en Suiza, informó el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

A través de la red socia X, el premier indicó que luego de “intensas conversaciones”, ambas partes han acordado suspender de manera “inmediata y permanente” sus operaciones militares; además, afirmó que el acuerdo de paz incluye el Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva contra supuestos militantes de Hezbolá desde el 2 de marzo.

“La ceremonia oficial de firma será el viernes, 19 de junio, en Suiza. Nos gustaría agradecer a los Estados Unidos y a la República Islámica de Irán por su compromiso en encontrar una solución diplomática al conflicto", escribió.

Sharif precisó que, con el acuerdo en la mesa, durante la semana los mediadores del conflicto facilitarán una serie de encuentros entre las partes involucradas. “Estas reuniones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, agregó.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

Negociaciones continuarán durante 60 días

Por separado, de acuerdo con la agencia de noticias estatal IRNA, el viceministro para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazem Gharibabadi, anunció que, a partir de este 14 de junio, Estados Unidos también levantará el bloqueo naval impuesto a Teherán.

Gharibabadi señaló que los compromisos de Irán comenzarán tras la firma de lo que calificó como un “memorándum de entendimiento”, el próximo 19 de junio; no obstante, apuntó que se trata apenas de una primera etapa, ya que posteriormente se llevarán a cabo negociaciones durante 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo , sujetas al cumplimiento de los compromisos de Estados Unidos.

“Una vez que hayamos verificado que Estados Unidos ha cumplido con sus obligaciones inmediatas en virtud del memorando de entendimiento, incluido el levantamiento y fin del bloqueo, el cese de hostilidades y operaciones militares, así como la liberación de los fondos congelados de Irán, entraremos de inmediato en negociaciones ”, explicó el funcionario iraní, según declaraciones recogidas por IRNA.

En tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, declaró en una breve entrevista telefónica con Fox News: “Creo que aún estamos coordinando los detalles de quién asistirá a la ceremonia de firma. Sin duda, planeo estar allí, pero existe la posibilidad de que el propio presidente [Donald Trump] esté presente”.

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cehr