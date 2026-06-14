Irán amenaza con romper negociaciones con EU tras ataque de Israel a Hezbolá en Líbano

Columna de humo se eleva desde el sur de Líbano, tras ataque de Israel.

Irán amenazó con romper las negociaciones con Estados Unidos, el mismo día en que se prevé la firma de un acuerdo preliminar entre ambas partes, pues condenó el ataque que lanzó Israel contra un bastión del grupo Hezbolá en Líbano.

Este domingo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, por sus siglas en inglés), lanzaron un ataque aéreo contra Beirut, Líbano, dirigido contra un supuesto centro de mando de Hezbolá. La operación dejó tres muertos, quince heridos y daños importantes en edificios, según la agencia oficial libanesa NNA.

Columna de humo se eleva desde el sur de Líbano, tras ataque de Israel. ı Foto: Reuters

Mientras que, según Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, el ataque provocó la muerte de Alí Mossa Dakduk, identificado como un alto comandante de Hezbolá, por quien la Casa Blanca ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

En tanto, las FDI justificaron el ataque contra Líbano al asegurar que Hezbolá había lanzado “aparatos aéreos hostiles” contra Israel, en las zonas de Hanita y Adamit.

Irán condena ataque y amaga con romper relaciones con EU

En respuesta al ataque, Irán, aliado del grupo Hezbolá, amenazó con romper las negociaciones en curso con Estados Unidos, país con el que sostiene un conflicto armado desde hace más de tres meses, y el cual, a su vez, es aliado de Israel.

Un edificio dañado en Beirut, Líbano, tras el ataque de Israel. ı Foto: Reuters

A través de la red social X, Mohammad Baqer Qalibaf, jefe negociador iraní, acusó que este ataque demuestra que Estados Unidos “no tiene la voluntad de cumplir con sus compromisos”, por lo que, de seguir así, “no es posible continuar por este camino”.

“El ataque de los sionistas demuestra una vez más que Estados Unidos o no tiene la voluntad de cumplir con sus compromisos o no tiene la capacidad para ello”, escribió Qalibaf.

“Si no tienen la voluntad ni la capacidad de cumplir con sus compromisos, no es posible continuar por este camino”, abundó.

تجاوز صهیونیست‌ها به ضاحیه باردیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمی‌توانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.

اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 14, 2026

Las declaraciones ocurren el mismo día en que, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se firmaría un acuerdo preliminar con Irán que permita avanzar en el fin al conflicto. Irán había manifestado dudas sobre la veracidad de que la firma, efectivamente, fuera a ocurrir este domingo.

Trump pide desescalar tensión entre Israel, Líbano e Irán: ataque no debió ocurrir, afirma

Mientras que Donald Trump fijó su postura sobre el ataque de Israel a Líbano, y dijo que éste “no debió haber ocurrido”.

“El ataque de esta mañana contra Beirut no debió haber ocurrido, particularmente en un día especial cuando estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán”, escribió en la red social Truth, en referencia al acuerdo preliminar que, reiteró, se firmará hoy.

Aunque reconoció que su aliado Israel “tiene derecho a defenderse”, acusó que el ataque al que las FDI respondieron fue “muy pequeño y sin importancia” y que “no debería interrumpir este importante proceso”.

“No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar de Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbolá, contra Israel”, concluyó Trump.

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