Donald Trump afirma que terminó la guerra contra Irán

Gente pasa el día en la playa de Bandar Abbas, Irán, ayer, la cual fue atacada por Estados Unidos el miércoles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que su país “terminó la guerra con Irán”, después de informar que ambas partes acordaron un memorando de entendimiento “muy sólido” como para detener los enfrentamientos.

Durante un mitin telefónico en apoyo al vicegobernador de Georgia, Burt Jones, aspirante a gobernador, señaló “no sé si lo escucharon, pero terminamos la guerra con Irán hoy”, dijo que acordaron “no tener nunca un arma nuclear, algo en lo que insistimos; ése era todo el propósito. Eso representaba 95 % del asunto”.

Más temprano, informó sobre la cancelación de los ataques que tenía previstos contra Irán para la noche del jueves, al asegurar que las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz registraron avances significativos y que los puntos finales del entendimiento ya fueron aprobados por las partes involucradas.

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La decisión se dio a conocer horas después de que el republicano amenazara con lanzar nuevos bombardeos contra la República Islámica y advirtiera sobre una posible escalada militar en la región.

Horas antes de anunciar la cancelación de los ataques, Donald Trump utilizó un tono mucho más agresivo. En declaraciones a medios de su país aseguró que el Ejército tenía capacidad para actuar de forma inmediata contra territorio iraní. También destacó la intensidad de las operaciones recientes realizadas por Washington y reveló el costo de los bombardeos. “Dicen que no les estamos dando con la fuerza suficiente y anoche les tiramos 250 millones de dólares en bombas”, afirmó.

SIN FORMALIZAR. El mandatario estadounidense aseguró, posteriormente, que se alcanzó un entendimiento que permitiría poner fin al conflicto, aunque reconoció que todavía falta formalizarlo mediante la firma de un documento.

Durante una comparecencia ante periodistas en el Despacho Oval, señaló que el acuerdo podría concretarse en Europa durante el próximo fin de semana.

Dijo que en las conversaciones participan además Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania y Egipto. Adelantó que el vicepresidente J.D. Vance podría representar a Estados Unidos en la eventual ceremonia de firma, mientras él cumple compromisos oficiales y, posteriormente, viaja a Europa para participar en la Cumbre del G7. Asimismo, indicó que mantendrá vigente el bloqueo naval estadounidense hasta que el acuerdo quede formalmente concluido.

Otro de los temas abordados durante la jornada fue la situación de la isla de Jarg, una instalación estratégica para la economía iraní debido a que concentra aproximadamente 90 por ciento de las exportaciones petroleras del país.

Más temprano, advirtió que su país podría tomar el control de la isla.

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NIEGAN PACTO. A su vez, las autoridades iraníes rechazaron que exista un acuerdo definitivo. La agencia Fars, cercana al régimen iraní, citó a una fuente oficial que aseguró que Teherán no ha aprobado ningún documento ni memorando de entendimiento con EU.

En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, calificó los reportes sobre un pacto definitivo como simples especulaciones. Según una parte importante del texto negociado ya fue elaborada, pero no existe una decisión final. Sostuvo que Qatar y Pakistán desempeñan un papel activo como mediadores y acusó a Washington de dificultar el proceso diplomático.