Trump asegura que acuerdo con Irán se firmará este domingo y que reabrirá Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo preliminar para avanzar en el fin al conflicto con Irán, e impedirle la posesión de armas nucleares, será firmado este domingo.
Lo anterior pese a que Teherán había negado que esa fuera la fecha en la que se firmaría este acuerdo y, por el contrario, se estaba en espera de una fecha exacta.
A través de una publicación en la red social Truth, Donald Trump aseguró que el acuerdo preliminar con Irán, el cual describió como “lo contrario” a uno similar cerrado durante la administración del demócrata Barack Obama, será firmado este domingo.
Enfatizó que, una vez firmado el acuerdo, “el Estrecho de Ormuz quedará ABIERTO PARA TODOS”.
“El acuerdo de Barack Hussein Obama con Irán, el JCPOA, fue un camino fácil, hermoso y sin problemas hacia un arma nuclear, que Irán habría tenido hace seis años y habría utilizado mucho antes de ahora. Mi acuerdo con Irán es exactamente lo contrario: ¡UN MURO CONTRA CUALQUIER ARMA NUCLEAR!”, escribió Trump en Truth.
Aunque no dio más detalles del acuerdo, Trump adelantó que, con éste, se prohíbe que Irán tenga posesión o desarrolle un arma nuclear. Incluso, aseguró que, durante las negociaciones posteriores al acuerdo, Estados Unidos irá al país persa a “recuperar el ‘polvo nuclear’”.
“En el momento adecuado, cuando todo esté tranquilo, iremos a recuperar el ‘polvo nuclear’, enterrado profundamente bajo las poderosas montañas de granito sumergidas, gracias a nuestros hermosos bombarderos B-2 y sus brillantes pilotos, y lo diluiremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos”, escribió Trump.
El presidente estadounidense concluyó que espera que este acuerdo siente las bases para una mejor relación con Irán y con todo Medio Oriente “durante mucho tiempo en el futuro”, y aseguró que, de no ser así, Estados Unidos cuenta con la “alternativa definitiva”.
Más temprano, Irán había asegurado que no era verdad que el acuerdo fuera a firmarse este domingo.
“El Memorándum de Entendimiento de Islamabad (...) no se firmará mañana. Tendremos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma”, dijo Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, citado por IRIB.
No obstante, Mohammad Ishaq Dar, ministro de Exteriores de Pakistán, desmintió estas afirmaciones y aseguró que, en efecto, la firma del acuerdo estaba programada para el domingo.
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