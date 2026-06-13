Avanza trato para frenar guerra en Irán, dice Pakistán

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a costas de Irán, el pasado jueves

Estados Unidos e Irán acordaron la redacción de un acuerdo destinado a poner fin a su guerra en Oriente Medio y los mediadores trabajan con ambas partes para ultimar un pacto, aseveró el primer ministro de Pakistán el viernes.

El primer ministro Shehbaz Sharif señaló que ambas partes han “acordado un texto final”. Dijo que Pakistán, que ha asumido el liderazgo en los esfuerzos de mediación, ya trabaja con los países en guerra sobre los próximos pasos: “La paz nunca ha estado tan cerca como ahora”.

El aparente avance en las negociaciones se produce luego que Irán intercambiara fuego con EU e Israel durante tres días esta semana, lo que amenazó con devolver a Oriente Medio a una guerra a gran escala. De momento no ha habido comentarios de las partes sobre la declaración de Sharif.

El Tip: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que su país no es parte del pacto que se negocia, y que él y EU están de acuerdo en que Irán no debe tener armas nucleares.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló en una publicación en X que un acuerdo “nunca ha estado más cerca”. El presidente estadounidense Donald Trump, quien ha dicho varias veces en las últimas semanas que los países estaban al borde de un pacto, compartió la publicación de Araghchi en sus propias redes sociales.

Un alto funcionario del gobierno de EU confirmó que ambos países avanzaron el viernes hacia un acuerdo que podría poner de manera efectiva a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar el proceso de destrucción o retirar el uranio altamente enriquecido de Teherán.

12 meses se cumplen hoy de la guerra de 12 días entre Irán e Israel

El funcionario, que informó a reporteros bajo condición de anonimato conforme a reglas establecidas por la Casa Blanca, dijo que el acuerdo estaba completado en un 80 a 85 por ciento y que la parte estadounidense cree que “la mayoría de las personas que tienen autoridad” en el gobierno iraní quieren adherirse al acuerdo, “pero no todos”.

Subrayando la fragilidad de las negociaciones, Trump arremetió el viernes contra las autoridades iraníes en redes sociales y dijo: “¡Más les vale ponerse las pilas, y rápido!”. Eso ocurrió antes que compartiera la publicación de Araghchi.