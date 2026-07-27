Cuarta ronda bilateral del T-MEC, a la espera de investigación de EU por sobrecapacidad industrial

La cuarta ronda bilateral entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC se realizará hasta septiembre debido a que en la primera semana de agosto, el representante comercial, Jamieson Greer, dará a conocer los resultados de la investigación 301 sobre exceso de capacidad y producción industrial y si impondrá un arancel sobre las mercancías mexicanas, señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

“Queríamos saber qué van a resolver con la 301 que tienen todavía en curso. Acuérdate que la 301 está dividida en dos partes: una que se dio a conocer apenas el jueves. Entonces, si nosotros planteamos que sea muy pronto la siguiente ronda, a lo mejor vamos a hacer la ronda y vamos a avanzar en muchos temas y de repente nos van a sacar otra lista de aranceles”, indicó al término del evento de la Conmemoración del Tequila.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y el titular de la USTR, Jamieson Greer. ı Foto: @SE_mx

“Queremos tener todos los elementos en la mesa”

El funcionario explicó que prefirió que fuera hasta septiembre para así tener toda la información sobre el sistema de aranceles que busca imponer Estados Unidos a México y también a todos los países, “no es juicioso o inteligente que México dijera, vamos a hacerlo rápido y ni siquiera sabemos cómo quedaron los demás. Queremos tener todos los elementos en la mesa ”.

Ebrard Casaubón reiteró que no tendría sentido que el cuarto encuentro formal con su contraparte estadounidense se diera sin la información arancelaria porque de algún modo Estados Unidos prometió que México iba a tener una posición preferencial respecto a otros países.

“No digo que se espere un golpe, un golpe tampoco, pero sí tengo que tener claro, déjame ponértelo de otros términos. Haz de cuenta que nosotros somos la tierra y se está reorganizando el sistema solar. Entonces, necesito saber si me voy a quedar en mi órbita o vas a cambiar la órbita de varios planetas , porque eso es lo que determina mi posición preferencial”, señaló.

Banderas de México, Canadá y Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: AP

Destacó que, durante la tercera ronda bilateral que se llevó a cabo en la Ciudad de México, la Secretaría de Economía insistió en reducir el arancel de 25 por ciento que tiene la industria automotriz y el sector del acero y aluminio. “Volvió a ser un punto de insistencia de México”, declaró.

Agregó que también esperan que con el nuevo sistema arancelario “se pueda preservar que México tenga el 85 por ciento [de las exportaciones] sin pagar aranceles . Esas son las causas principales nuestras”.

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cehr