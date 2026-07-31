Aumenta a 57 cifra de migrantes muertos tras ingreso masivo a Ceuta; miles regresan a Marruecos

Migrantes hacen fila para comprar pan mientras esperan una oportunidad para cruzar hacia el enclave español de Ceuta.

La cifra de migrantes fallecidos tras la entrada masiva a la ciudad española de Ceuta aumentó a 57, informaron este viernes las autoridades locales, mientras continúa el operativo para atender la crisis migratoria que dejó además el ingreso de entre 50 mil y 60 mil personas procedentes de Marruecos en menos de 24 horas.

De acuerdo con la agencia española Europa Press, la Delegación del Gobierno en Ceuta confirmó el hallazgo de nuevos cuerpos, con lo que el balance de víctimas mortales asociadas a este episodio ascendió a 57.

Un militar español vigila la frontera mientras migrantes cruzan por el agua hacia Ceuta; al fondo, algunas personas regresan a Marruecos tras haber entrado en territorio español. ı Foto: Reuters

La agencia añadió que, al sumar los 30 migrantes localizados muertos en las costas ceutíes antes de esta crisis durante el año, el total de personas fallecidas en la zona en 2026 alcanza 87.

Entre 50 mil y 60 mil migrantes lograron ingresar al enclave español

Por otra parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, estimó que 60 mil migrantes lograron acceder al enclave español, una cifra equivalente a cerca del 70% de la población de la ciudad autónoma.

Sin embargo, el Ministerio del Interior de España situó el número de cruces en 50 mil y señaló que la mayoría ya había regresado a territorio marroquí de forma voluntaria.

Migrantes caminan hacia la frontera con Marruecos para salir de España, en medio de los cruces masivos por tierra y mar hacia Ceuta. ı Foto: Reuters

Según agencias internacionales, muchos migrantes alcanzaron Ceuta por mar, mientras otros intentaron superar la barrera fronteriza.

Las autoridades indicaron que varias de las víctimas murieron ahogadas, mientras que otras perdieron la vida durante una estampida registrada cerca del paso fronterizo de El Tarajal.

Migrantes pasan la noche en la calle tras cruzar la frontera desde Marruecos, en el enclave español de Ceuta, el 31 de julio de 2026. ı Foto: The Associated Press

Ante la magnitud de la emergencia, el gobierno español desplegó fuerzas armadas y refuerzos policiales para recuperar el control de la ciudad.

Al mismo tiempo, miles de personas permanecieron temporalmente en parques, calles y espacios públicos, situación que organizaciones y representantes de cuerpos de seguridad calificaron como una grave crisis humanitaria.

Sánchez ve una “violación de la integridad territorial”

Asimismo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Ceuta y afirmó que la entrada masiva representó una “violación de la integridad territorial” del país.

Migrantes tratan de cruzar la cerca que separa Marruecos del enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 31 de julio de 2026. ı Foto: The Associated Press

El mandatario atribuyó la avalancha a la actuación de redes de tráfico de personas, las cuales, dijo, difundieron una interpretación errónea de un reciente fallo del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de migrantes que llegan por vía marítima.

La crisis también tuvo repercusiones en Europa. Italia anunció el restablecimiento temporal de controles fronterizos con España, mientras Francia informó que reforzará la vigilancia en su frontera.

En paralelo, también se registraron intentos de ingreso de migrantes a Melilla, el otro enclave español ubicado en el norte de África.

Con información de Europa Press y Reuters.

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