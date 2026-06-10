FIFA retira asignación de 8% de boletos a Irán

jugadores de la selección de Irán se preparan para entrenar en Tijuana, ayer.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Federación Iraní de Futbol informó ayer que fue retirada la asignación de boletos destinada a sus aficionados, una decisión que afecta a seguidores que ya habían organizado viajes para acompañar a la selección durante la fase de grupos en Estados Unidos.

La federación señaló que, en las circunstancias actuales, no puede proporcionar entradas a los seguidores del equipo nacional. El organismo indicó que muchos aficionados realizaron planes de traslado y asistencia con base en el proceso oficial anunciado previamente para la distribución de localidades.

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De acuerdo con las reglas de la FIFA, cerca del 8.0 por ciento de los boletos para cada partido se reserva para las selecciones participantes con el fin de que puedan venderlos o distribuirlos entre sus aficionados. Sin embargo, la representación iraní aseguró que ese cupo fue retirado, aunque no precisó quién tomó la decisión.

Irán disputará sus tres encuentros de la fase de grupos en territorio estadounidense. El equipo enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, además de medirse con Egipto en Seattle.

La situación ocurre en medio de las tensiones entre Teherán y Washington. La selección iraní llegó el domingo a Tijuana, en la frontera entre México y Estados Unidos, después de modificar sus planes de preparación. Según Reuters, será la primera vez desde la creación de la Copa del Mundo, en 1930, que un país anfitrión recibe a una nación con la que mantiene un conflicto bélico activo.

Además de los problemas relacionados con las entradas, integrantes de la delegación iraní han enfrentado dificultades para obtener autorización de ingreso a Estados Unidos. La federación informó que algunos miembros del personal de apoyo no recibieron visado.

Desde la Casa Blanca, Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo para el Mundial 2026, defendió las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses. Aseguró que ningún jugador ni entrenador ha sido rechazado y sostuvo que las restricciones afectan únicamente a determinados oficiales.

El funcionario también justificó la exclusión del árbitro somalí Omar Artan, quien fue rechazado en el aeropuerto de Miami. Omar Artan, de 34 años, fue reconocido como árbitro del año por la Confederación Africana de Futbol en 2025 y estaba llamado a convertirse en el primer somalí en dirigir partidos mundialistas. Andrew Giuliani evitó revelar detalles, aunque afirmó que existían razones válidas para impedir su ingreso.

Mientras tanto, la Fiscalía de Texas abrió una investigación tras recibir denuncias de aficionados que aseguran haber sido afectados por cambios en la ubicación de los asientos adquiridos para partidos que se disputarán en Dallas y Houston.

Según las autoridades, algunos consumidores pagaron boletos de la categoría más alta con vistas preferenciales al terreno de juego, pero posteriormente fueron reubicados en zonas de menor valor. El fiscal general, Ken Paxton, afirmó que buscará garantizar que los aficionados sean tratados con justicia.

Las pesquisas en Texas se suman a investigaciones similares en California, así como a revisiones en Nueva York y Nueva Jersey relacionadas con los precios de las entradas. Las críticas hacia la FIFA han aumentado por los costos y la falta de transparencia en la venta de boletos, especialmente cuando la final del torneo registra un precio promedio de 11 mil 790 dólares por entrada.