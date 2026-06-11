Aumenta tensión

Donald Trump cancela ataques contra Irán previstos para esta tarde

“He cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán”, expresó; el bloqueo naval continúa en vigor

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos Foto: Reuters
Por:
Reuters .
·
Mariel Caballero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que canceló los ataques contra Irán que estaban previstos para más tarde en el día, horas después de amenazar con más bombardeos y expresar su deseo de “tomar el control” de la isla Jarg.

“Considerando que las discusiones con la República Islámica se llevaron al más alto nivel y han sido aprobadas, yo, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

El mandatario dijo que “las conversaciones y los puntos finales” han sido aprobados por Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto y otros países.

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“El bloqueo naval seguirá en pleno vigor y efecto hasta que se formalice este acuerdo; la fecha y el lugar de la firma se anunciarán en breve”, agregó.

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