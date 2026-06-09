EU pide a sus ciudadanos revisar alertas de seguridad antes de viajar a México por el Mundial

Estados Unidos lanza alerta de viaje para México antes del inicio del Mundial.

El gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos revisar las advertencias de viaje asignadas a México antes de viajar al país para asistir a los partidos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Aunque México sigue entre los destinos más visitados por ciudadanos estadounidenses, la Embajada de Estados Unidos recordó que las condiciones de seguridad cambian según la entidad y que las recomendaciones de viaje dependen de cada región.

La representación diplomática recordó que el Departamento de Estado asigna distintos niveles para cada entidad mexicana, en una escala que va del nivel 1, que recomienda tomar precauciones normales, al nivel 4, que pide no viajar. En general, para México se mantiene un nivel 2, bajo la recomendación de ejercer mayor precaución.

Dentro de la alerta vigente, el Departamento de Estado menciona riesgos por terrorismo, crimen y secuestro, además de restricciones específicas para personal del gobierno estadounidense en ciertas zonas del país.

México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar). Si consiguió boletos para un… pic.twitter.com/yQR7UxzOZB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 9, 2026

EU mantiene alerta de viaje nivel dos para México

Una actualización realizada el pasado 29 de mayo no elevó el grado de advertencia ni modificó los indicadores de riesgo, pero sí ajustó el resumen de la recomendación.

Con ese contexto, la Embajada de Estados Unidos en México pidió a los viajeros consultar la página oficial de información consular. “Si consiguió boletos para un partido de la Copa Mundial en México, consulte el nivel de advertencia de viaje más reciente e información de riesgos en la página web”, indicó.

México será una de las sedes del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá. En territorio nacional, los partidos se realizarán en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, por lo que el llamado busca que los aficionados revisen las condiciones particulares de cada destino.

Además de la consulta por estado, las autoridades estadounidenses recomiendan a sus ciudadanos seguir las mismas restricciones que aplica su personal oficial, entre ellas evitar traslados entre ciudades después del anochecer, usar taxis regulados o servicios por aplicación y no viajar solos en zonas remotas.

Hasta ahora, el comunicado de la Embajada de Estados Unidos no representa un cambio en la clasificación de seguridad para México, y se trata de una advertencia preventiva rumbo al Mundial, con énfasis en los viajes de aficionados que planean trasladarse entre sedes, zonas turísticas y rutas carreteras durante el torneo.

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cehr