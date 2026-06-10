Vuelven misiles a Medio Oriente; EU ataca a Irán y éste responde

Un clérigo iraní camina junto a una valla publicitaria antiisraelí en un edificio en Teherán, antes de los ataques de EU, ayer.

Estados Unidos lanzó ayer una nueva ofensiva contra Irán después de que el presidente Donald Trump confirmara que un helicóptero militar estadounidense fue derribado cerca del estrecho de Ormuz. La respuesta ordenada por Washington se produjo pocas horas después del incidente y marca una nueva escalada en una región que ya enfrenta fuertes tensiones por los enfrentamientos entre Irán, Israel y diversos actores involucrados en Oriente Medio.

El mandatario estadounidense aseguró que la reacción era necesaria pese a que los dos tripulantes del aparato sobrevivieron. Según explicó, el helicóptero cayó en aguas cercanas a Omán durante una misión de patrullaje, pero los ocupantes fueron rescatados posteriormente por fuerzas de su país.

El Dato: El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo que apuntó a la quinta flota de Estados Unidos en Bahrein en respuesta a los ataques contra su país.

“Creo que es muy importante responder. Derribaron un helicóptero y estamos respondiendo en este mismo momento”, declaró el magnate al referirse a la decisión de iniciar acciones militares.

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Poco después de esas declaraciones, el Comando Central de Estados Unidos informó que sus fuerzas comenzaron ataques de autodefensa contra objetivos iraníes. Fuentes citadas por diversos medios señalaron que las operaciones estuvieron dirigidas contra sistemas de radar y defensa aérea localizados en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

La ofensiva estadounidense coincidió con reportes de explosiones en distintos puntos de la provincia iraní de Hormozgan. Medios locales informaron detonaciones en Sirik, Minab, Kuhestak y otras localidades cercanas al litoral del Golfo de Omán. Donald Trump insistió en que la respuesta era proporcional a lo ocurrido durante la madrugada del martes. “Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, afirmó el presidente estadounidense.

El Tip: LA GUARDIA Revolucionaria iraní anunció que su Fuerza Aeroespacial lanzó misiles de largo alcance de combustible sólido contra una base aérea en Jordania de EU.

RESPONDERÁ A AGRESIONES. La reacción iraní no tardó en llegar. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica informó que lanzó misiles y drones contra objetivos estadounidenses en la región, en una respuesta directa a las operaciones anunciadas por Washington.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, endureció su discurso y aseguró que las fuerzas armadas iraníes no dejarán sin respuesta ningún ataque. “A pesar de sus derrotas en el campo de batalla, EU optó por poner a prueba nuestra determinación. Nuestras poderosas fuerzas armadas no dejarán ningún ataque o amenaza sin respuesta”.

Abbas Araghchi también pidió la salida de las fuerzas extranjeras desplegadas cerca del territorio iraní y afirmó que su presencia representa un riesgo constante de accidentes o enfrentamientos.

El funcionario sostuvo que el estrecho de Ormuz forma parte de aguas compartidas entre Irán y Omán y reiteró que las fuerzas iraníes mantienen vigilancia permanente ante cualquier incursión en su espacio aéreo, marítimo o terrestre.

Los acontecimientos de las últimas horas se producen después de varios días de enfrentamientos en distintos frentes. Estados Unidos informó recientemente que inutilizó un petrolero iraní, mientras que Irán e Israel intercambiaron ataques aéreos en una nueva ronda de hostilidades. La creciente tensión también amenaza con afectar las conversaciones diplomáticas que Washington y Teherán han mantenido durante las últimas semanas para intentar alcanzar un acuerdo.

NEGOCIACIONES. Más temprano, Donald Trump sostuvo que las conversaciones con Irán avanzaban y aseguró que un posible acuerdo de paz se encuentra en su etapa final. Afirmó que el eventual pacto impediría que Irán desarrolle armas nucleares y permitiría normalizar la situación en el estrecho de Ormuz. Incluso aseguró que la firma podría concretarse en un plazo de dos o tres días.

“Estamos en la recta final de lo que será un muy, muy buen acuerdo”, afirmó. También descartó que una campaña militar prolongada sea más efectiva que una solución negociada. Según explicó, una ofensiva de gran escala provocaría numerosas víctimas y retrasaría durante meses la normalización del tráfico marítimo.

Sin embargo, los hechos registrados en las últimas horas han puesto en duda la viabilidad de ese entendimiento.

11 mil 321 heridos en Líbano por bombardeos israelíes

Mientras tanto, Israel lanzó ataques contra la ciudad portuaria de Tiro, en el sur de Líbano, donde murieron al menos nueve personas. Al mismo tiempo, continúan los enfrentamientos con Hezbolá y persisten las tensiones derivadas de los recientes intercambios de fuego entre Israel e Irán.

Ante este panorama, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su profunda preocupación por la escalada de violencia y pidió detener de inmediato todas las acciones militares. El jefe de Naciones Unidas insistió en que los altos al fuego vigentes deben respetarse y subrayó que la única salida sostenible pasa por el diálogo y la negociación.

A los llamados internacionales también se sumó Pakistán. El jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, reafirmó la cooperación militar con Líbano durante una reunión con el comandante libanés Rudolph Haykal. A su vez, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, pidió moderación a todas las partes involucradas.