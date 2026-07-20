Se repartirán premios históricos a selecciones

El español Rodri levanta el trofeo de campeón tras la victoria de su selección, ayer.

La Copa del Mundo de 2026 repartirá una bolsa de premios sin precedente entre las 48 selecciones participantes. La FIFA confirmó que el equipo campeón recibirá 51 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 34 millones, dentro de un fondo total de 871 millones de dólares, la cifra más alta en la historia del torneo.

Además del trofeo y, por primera vez, anillos de campeón. España se llevará el premio económico más importante otorgado en una Copa del Mundo. La FIFA incrementó el fondo para esta edición y añadió más de 100 millones de dólares en abril, después de que varias federaciones, principalmente europeas, solicitaran apoyo adicional para cubrir los elevados costos de un torneo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

El Tip: Después de que Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, les entregaran el trofeo, el magnate se colocó junto al equipo español mientras festejaban.

Todos los equipos clasificados recibirán recursos económicos. Cada una de las 48 federaciones cobrará al menos 12.5 millones de dólares. De esa cantidad, 10 millones corresponden a la participación en la fase de grupos y 2.5 millones están destinados a cubrir la preparación y los entrenamientos previos al torneo.

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Los premios aumentan conforme avanzaron las selecciones. Los equipos que llegaron a octavos de final recibirán 16 millones de dólares; los que llegaron a cuartos obtendrán 20 millones cada uno; el cuarto lugar ganará 28 millones; el tercero, recibirá 30 millones, y el subcampeón, cobrará 34 millones de dólares.

El campeón percibirá 51 millones de dólares, una cantidad superior a los 42 millones que recibió Argentina tras conquistar el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la cifra es menor a los 115 millones de dólares que obtuvo el Chelsea como campeón del Mundial de Clubes de 2025.

10 mdd cobrará cada equipo del puesto 33 al 48

Además del dinero de premios, la FIFA cubrió diversos gastos logísticos de las delegaciones. El organismo pagó vuelos de ida y vuelta en clase ejecutiva, hospedaje y manutención para grupos de hasta 50 personas, desde cinco noches antes del debut de cada selección y hasta una noche después de su eliminación.

También asumió el costo de traslados internos para las delegaciones y proporcionó vehículos, incluido un camión para transportar el equipamiento. El trofeo original de la Copa del Mundo sólo se utilizó durante la ceremonia de premiación. Los campeones recibirán una réplica bañada en oro.

Por su parte, el Consejo de Europa pidió a la FIFA fortalecer la integridad del torneo rumbo a la Copa del Mundo de 2030. Su secretario general, Alain Berset, expresó preocupación por temas como la suspensión de la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, el patrocinio de un mercado de predicciones y la influencia política en decisiones relacionadas con el torneo.

En una carta dirigida a la FIFA, Alain Berset propuso iniciar un diálogo para construir un marco más sólido de integridad antes del Mundial de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay.