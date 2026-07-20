Andy Burnham asume como primer ministro de Reino Unido; promete un cambio de rumbo

Burnham se convirtió en el séptimo primer ministro británico desde 2016, en medio de la prolongada inestabilidad política posterior al Brexit.

Andy Burnham asumió este lunes como primer ministro de Reino Unido tras aceptar el encargo del rey Carlos III para formar Gobierno, con la promesa de impulsar una profunda transformación política y económica orientada a atender el aumento del costo de la vida, mejorar los servicios públicos y devolver estabilidad al país.

El líder laborista tomó posesión del cargo después de que Keir Starmer presentara formalmente su dimisión ante el monarca.

Andy Burnham asumió este lunes como primer ministro de Reino Unido tras aceptar el encargo del rey Carlos III para formar un nuevo Gobierno. ı Foto: Reuters

Posteriormente, Burnham acudió al Palacio de Buckingham, donde aceptó el mandato para integrar una nueva administración, antes de dirigirse a Downing Street para ofrecer su primer mensaje como jefe de Gobierno.

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Burnham es el séptimo primer ministro británico desde 2016

En su discurso, Burnham reconoció que se convirtió en el séptimo primer ministro británico desde 2016, una sucesión de liderazgos que atribuyó al periodo de inestabilidad política iniciado tras el referéndum del Brexit.

Ante ese escenario, afirmó que buscará abrir una nueva etapa basada en un modelo político y económico que, dijo, funcione para toda la población.

El nuevo líder laborista prometió impulsar una transformación política y económica enfocada en el costo de la vida, los servicios públicos y el crecimiento. ı Foto: Reuters

El nuevo mandatario aseguró que pretende emprender los cambios más profundos en cuatro décadas, con el objetivo de elevar el nivel de vida, descentralizar el poder, fortalecer los servicios públicos y ofrecer mayores oportunidades a jóvenes en ámbitos como empleo, educación y vivienda.

Entre sus primeras prioridades también mencionó el combate a la falta de vivienda y la elaboración de un plan de largo plazo para redefinir el rumbo económico del país.

Andy Burnham asume como nuevo primer ministro del Reino Unido. ı Foto: Reuters

Asimismo, Burnham adelantó que una de sus primeras decisiones fue descartar la implementación de un sistema de identificación digital universal, proyecto impulsado por la administración anterior para combatir la inmigración irregular y que había recibido críticas de una comisión parlamentaria multipartidista.

El nuevo jefe de Gobierno enfrenta ahora el desafío de integrar su gabinete, especialmente el nombramiento del responsable del Ministerio de Hacienda, además de definir sus primeras medidas en materia de política fiscal, gasto público y energía, asuntos que serán observados de cerca por los mercados y la oposición.

En su primer mensaje desde Downing Street, Burnham aseguró que su Gobierno buscará elevar el nivel de vida y redefinir las prioridades del Estado británico. ı Foto: Reuters

Por su parte, el líder saliente Keir Starmer afirmó al dejar el cargo que entrega un país con una economía más sólida y una defensa fortalecida, además de expresar su respaldo a Burnham.

En contraste, la dirigente del Partido Conservador, Kemi Badenoch, cuestionó que el nuevo primer ministro aún no haya presentado un plan detallado para enfrentar los principales problemas económicos y pidió explicar cómo financiará las políticas que ha prometido.

Con información de Reuters, Europa Press y AP.

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