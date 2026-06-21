¿Qué está pasando con Keir Starmer y por qué Trump dice que ‘va a dimitir’?

En una más de sus tajantes declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, va a “dimitir” a su cargo, pues “fracasó en temas muy importantes”.

La declaración, que Trump hizo a través de su red social Truth, atrajo la atención desde el otro lado del Atlántico a una tensa situación política que ocurre en este momento en el Reino Unido, donde medios locales especulan la inminente dimisión de Starmer, la cual, incluso, adelantan que ocurriría el lunes.

Pero, ¿qué pasa en el Reino Unido y por qué se especula una posible dimisión de Keir Starmer como primer ministro? Estos son los puntos clave de la crisis política en el país europeo.

El origen: acusan incompetencia del gobierno de Starmer

Keir Starmer se encuentra en el centro de un momento de tensión política en el Reino Unido, pues varios actores políticos, incluidos sus compañeros del Partido Laborista, piden su dimisión e impulsan a su rival dentro del partido, Andy Burnham, para tomar el cargo.

La situación comenzó a mediados de este año, cuando legisladores señalaron incompetencia del gobierno de Starmer. En febrero, Starmer se vio envuelto en controversia por nombrar como embajador en Estados Unidos a Peter Mandelson, vinculado con el escándalo de Jeffrey Epstein.

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido. ı Foto: Reuters

En junio, el ministro de Salud, Wes Streeting, dimitió de su cargo tras criticar fuertemente la dirección del gobierno de Starmer.

Starmer ganó en 2024 prometiendo un crecimiento económico rápido y la reconstrucción del maltrecho sistema de salud británico (NHS). Tras dos años, el costo de vida sigue asfixiando a la población y los servicios no muestran mejoras significativas, lo que destruyó su popularidad con el electorado.

Keir Starmer, amenazado por la llegada de su rival político al Parlamento

En este contexto, el popular exalcalde de Manchester, y rival histórico de Starmer, Andy Burnham, ganó en junio una elección especial que le dio un escaño en el Parlamento, a la vez dándole oportunidad de ser elegido como primer ministro ante una posible dimisión de Starmer.

Andy Burnham, recién electo al Parlamento del Reino Unido. ı Foto: Reuters

Será el lunes cuando Burnham asuma su escaño, mismo día en que, según los reportes, Starmer buscaría dimitir para evitar un humillante voto de censura interno. Incluso, se ha especulado que ya se llegó a un acuerdo entre Burnham y Starmer, para evitar una fricción política que destruya al partido, en medio de una creciente crisis de popularidad y ascenso del rival Reform UK.

Starmer evalúa sus opciones: ministro de Empresa

Ante las especulaciones de una posible dimisión de Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido, su compañero, el ministro de Empresa, Peter Kyle, dijo a la prensa que, si bien no hay nada confirmado, el líder del Partido Laborista está evaluando sus “realidades políticas”.

Peter Kyle, ministro de Empresa del Reino Unido. ı Foto: Reuters

Kyle aseguró que estos reportes son solo “especulaciones” y que no hay motivo para “creer que sean ciertos”.

No obstante, reconoció que, con la llegada al Parlamento de Burnham, sería “de ilusos” no pensar que su cargo se considera amenazado.

“Hoy, como todos los días que conozco a Keir, está ahí fuera trabajando duro. Al mismo tiempo, también está tratando de crearse un espacio para poder pensar y reflexionar sobre las realidades políticas y los retos —y las oportunidades— que se nos presentan", declaró Kyle en entrevista con Sky News, recuperada por la agencia Reuters.

A la derecha, Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido. ı Foto: Reuters

La tensa relación con Donald Trump

Aunque Keir Starmer y Donald Trump no han protagonizado un conflicto en particular, las posturas de ambos líderes se han caracterizado por una profunda tensión ideológica y geopolítica.

De izq. a der: Keir Starmer, Donald Trump y Emmanuel Macron. ı Foto: Reuters

Trump ha criticado duramente a líderes europeos, entre ellos Starmer, por negarse a integrar a sus países en las operaciones bélicas contra Irán, lo cual les ha ganado críticas de “débiles”.

Además, Trump ha apuntado a una de las principales diferencias políticas al interior del Reino Unido, que es el tema migratorio, por el cual el partido Reform UK, más cercano a la derecha, ha ganado popularidad.

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