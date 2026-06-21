EU e Irán se reúnen en Suiza para avanzar en acuerdo bajo mediación de Qatar

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif y el jefe del Estado Mayor del Ejército paquistaní, Asim Munir, comienzan la Cumbre de Lucerna.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán iniciaron este domingo en Suiza una nueva ronda de negociaciones de alto nivel con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de paz y la contención del programa nuclear iraní.

Los diálogos, que siguen a la firma de un memorando de entendimiento, ocurren en un contexto marcado por la tensión militar en Medio Oriente y la disputa en torno al Estrecho de Ormuz.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (der.), se reúne con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (izq.), durante reuniones de alto nivel en el complejo turístico de Bürgenstock en Obbürgen, cerca de Lucerna, en Suiza. ı Foto: The Associated Press

El encuentro, denominado “Cumbre del Lago de Lucerna”, se desarrolla en el complejo alpino de Bürgenstock con la mediación de Qatar y Pakistán, y representa la primera reunión formal tras la firma de un memorándum de entendimiento la semana pasada.

Dicho acuerdo establece una ventana de 60 días de negociaciones para definir los términos finales.

El ministro iraní de Exteriores, Seyyed Abbas Araghchi, en el centro, llega al balneario de Bürgenstock en Obbürgen, cerca de Lucerna, Suiza. ı Foto: The Associated Press

Como parte del arranque del proceso, el portavoz de Exteriores de Qatar, Majid bin Mohamed al Ansari, informó la creación de “grupos técnicos especializados” para negociar los aspectos del acuerdo final, así como “grupos de seguimiento” encargados de vigilar su implementación, según declaró en el inicio de la cumbre.

Las conversaciones están encabezadas por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del Parlamento iraní Mohammad Baqer Qalibaf, con la participación de altos funcionarios de ambos países.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance. ı Foto: Reuters

La delegación de Washington incluye además al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, mientras que Irán incorporó representantes del sector de seguridad, energético y bancario.

Diálogos ocurren en medio de tensión por nuevo cierre a Ormuz

Sin embargo, el proceso se desarrolla en medio de una escalada regional. El fin de semana, el Ejército iraní anunció un nuevo cierre al Estrecho de Ormuz, en represalia por los constantes ataques de Israel a bases de Hezbolá en Líbano.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Israel ha asegurado que estos ataques son en defensa propia, mientras que Teherán ha acusado que los mismos representan una violación al alto el fuego en todos los frentes acordado con Estados Unidos.

Incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido sobre posibles nuevas acciones militares si Irán no frena a sus aliados regionales. No obstante, ha cuestionado abiertamente a su aliado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por ordenar estos ataques.

Qatar reiteró su respaldo al proceso y llamó a las partes a actuar con “buena fe” para alcanzar un acuerdo que garantice estabilidad y seguridad en la región.

Con información de Reuters, Europa Press y AP.

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