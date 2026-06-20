Trump amenaza con cobrar peajes en Estrecho de Ormuz si no se alcanza acuerdo con Irán en 60 días

Donald Trump amenaza con imponer peajes al tránsito por el Estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cobrar peajes al tránsito marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz si fracasan las negociaciones con Irán en los 60 días que comenzaron a correr desde la firma del memorando de entendimiento para poner fin al conflicto entre ambas partes.

A través de un mensaje en la red social Truth, el presidente estadounidense aseguró que, mientras duren los 60 días de negociaciones, no se cobrarán peajes. Sin embargo, advirtió que, si cumplido el plazo no se llega a un acuerdo con Irán, entonces Estados Unidos podrá decidir cobrar cuotas al tránsito por la citada ruta.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

“NO habrá PEAJES en el Estrecho de Ormuz durante los 60 días del Periodo de Cese al Fuego, y NO habrá PEAJES después de que el periodo de 60 días haya expirado, a menos que sean impuestos por y para los Estados Unidos de América, en caso de que el acuerdo no se complete”, escribió Trump en Truth.

TE RECOMENDAMOS: Despliega fuerzas para liberar caminos Bolivia declara estado de excepción tras 50 días de bloqueos

El republicano aseguró que el cobro de estos peajes será como compensación a la labor que hizo Estados Unidos como “el Ángel de la Guarda de los países del Medio Oriente”, y que estos serán “para propósitos de reembolso de costos tanto pasados, presentes como futuros”.

“There will be NO TOLLS in the Hormuz Strait for 60 days during the Cease Fire Period, and there will be NO TOLLS after the 60 day period has expired, unless they are imposed by and for the United States of America…” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/js9NpwE4M0 — The White House (@WhiteHouse) June 20, 2026

La publicación de Donald Trump ocurre mientras Estados Unidos e Irán se encuentran en un periodo de 60 días de negociaciones para llegar a un acuerdo definitivo de paz.

No obstante, los diálogos se han visto interrumpidos por los ataques que ha cometido Israel en Líbano contra bases de Hezbolá, grupo que ha sido aliado de Irán.

Irán decreta nuevo cierre del Estrecho de Ormuz por ataques israelíes

Más temprano, el Ejército de Irán anunció que, debido a estas ofensivas, bloqueará nuevamente el paso por el Estrecho de Ormuz, medida de presión que implementó al inicio del conflicto con Estados Unidos y que había sido levantada como parte de las negociaciones.

Ataques israelíes en Líbano han complicado diálogos entre EU e Irán. ı Foto: Reuters

En declaraciones recogidas por la agencia estatal Mehr, el Ejército iraní acusó que los recientes ataques de Israel a Líbano representan un incumplimiento de los acuerdos alcanzados con Estados Unidos, que prometió un cese a las hostilidades en todos los frentes.

Según las fuerzas iraníes, el nuevo cierre a Ormuz representa una primera respuesta ante los supuestos incumplimientos y advirtió que podrían adoptarse nuevas medidas si continúan las operaciones militares.

Helicóptero con el vicepresidente JD Vance, quien encabeza delegación en EU para dialogar con Irán, llega a Suiza. ı Foto: Reuters

En tanto, pese a esta tensión, una delegación iraní viaja a Suiza para dialogar con la de Estados Unidos, encabezada por el vicepresidente JD Vance. Los diálogos están previstos para iniciar el domingo, según Pakistán, principal mediador del conflicto.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am