Trump asegura que intervención en Cuba sería más fácil que Venezuela e Irán; evita dar fecha

Trump reitera que una intervención en Cuba sería fácil para Estados Unidos, pero evita dar fecha.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que una intervención en Cuba sería más fácil que la que se llevó a cabo en Venezuela el 3 de enero, y mucho más que la guerra con Irán, si bien evitó dar una fecha en la cual su país ejecutaría esta acción, la cual, dijo, es “flexible”.

En entrevista con Axios, Trump fue cuestionado por el periodista Marc Caputo sobre si su administración contempla una intervención en Cuba, con la que ha amagado desde hace meses. Al respecto, el mandatario estadounidense se limitó a responder: “Es posible”.

🚨Donald Trump aseguró que “es el turno de Cuba” y reveló que el secretario de Estado, Marco Rubio, está profundamente involucrado en los planes de su administración hacia la isla.



El presidente de EU afirmó que Cuba “quiere hablar desesperadamente” y destacó el papel de Rubio… pic.twitter.com/beInguYFNd — Azucena Uresti (@azucenau) June 19, 2026

Aunque evitó dar una fecha sobre cuándo su país podría ejecutar esta acción, Trump confió en que sería más fácil que la que se llevó a cabo en Venezuela, la cual, dijo, fue sencilla pese a que este último es “un Estado muy militarizado”.

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“Venezuela es un Estado muy militarizado. Tienen muchos soldados. Entramos en condiciones menos que ideales… Y en realidad duró 48 minutos”, dijo Trump.

Trump on Venezuela and Cuba:



Venezuela has oil. Cuba doesn't. Cuba has nice property and a nice shoreline.



Source: Axios pic.twitter.com/61KhHwKrNH — Clash Report (@clashreport) June 19, 2026

En el mismo sentido, el mandatario estadounidense aseguró que una operación en Cuba sería más fácil de ejecutar debido a que la isla caribeña se encuentra aún más cerca de su país que Venezuela, y que para llegar a ella solo se necesitaría un “salto corto”.

Lo anterior, expresó, en comparación con la operación que su país ejecutó contra Irán, la cual, dijo, requirió viajes más largos y enfrentarse a una fuerza militar mucho más poderosa. Pese a esto, Trump enfatizó que ha habido ventaja estadounidenses sobre el país persa, la cual confió en que habrá igualmente contra Cuba.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: Reuters

A pesar de ello, Trump reconoció que la isla caribeña se ha fortalecido militarmente. A propósito, remarcó que, según la inteligencia de su país, Cuba adquirió recientemente 300 drones militares, los cuales se estaría planeando usar contra bases estadounidenses.

Particularmente, contra la base estadounidense en Guantánamo, buques militares de Estados Unidos y posiblemente Key West, Florida. Según el recuento de Axios, estos ataques podrían servir como justificación para una respuesta militar estadounidense.

Sin embargo, Trump dijo en la entrevista que aún busca una “toma de control amistosa” de Cuba, y espera una transición pacífica hacia una isla libre.

Trump indicó que el secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, participa activamente en los asuntos relacionados con Cuba.

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