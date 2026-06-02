Ayuda humanitaria en Cuba en estancamiento

Casi 3 millones de cubanos sufren escasez de agua debido a la ausencia de petróleo.

Naciones Unidas informó ayer que enfrenta crecientes dificultades para distribuir ayuda humanitaria en Cuba debido a la severa escasez de combustible que atraviesa la isla, una situación agravada por las sanciones de Estados Unidos y por el deterioro económico y energético que golpea al país desde hace años.

De acuerdo con información confirmada por EFE a través de diversas fuentes, el Programa Mundial de Alimentos tiene actualmente alrededor de 11 mil toneladas de víveres detenidos en puertos cubanos y otras ocho mil toneladas repartidas en distintas regiones con problemas para llegar a la población por falta de diésel.

La crisis logística afecta también a agencias como Unicef y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que mantienen decenas de contenedores en terminales marítimas y enfrentan retrasos para movilizar la ayuda.

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El Tip: El presidente de EU, Donald Trump, celebró en un inusual mensaje la liberación de un inmigrante cubano que estuvo detenido en Alcatraz de Caimanes.

Las fuentes indicaron que Naciones Unidas requiere más de cinco millones de litros de diésel para mantener durante un año sus operaciones en Cuba. Sin embargo, conseguir ese combustible es una tarea compleja y costosa debido al bloqueo petrolero estadounidense.

Entre las opciones analizadas se encuentra adquirir combustible mediante el sector privado cubano con isotanques de 24 mil litros, aunque esto es considerado poco eficiente. Otra alternativa sería importarlo desde el extranjero en un barco cisterna, pero esa posibilidad representa elevados costos y riesgos derivados de las sanciones.

A las complicaciones internas se suma ahora un nuevo obstáculo internacional. El pasado 1 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que amplió las sanciones contra empresas y personas con vínculos económicos con el Estado cubano.

Tras esa medida, las navieras internacionales CMA CGM, de Francia, y Hapag-Lloyd, de Alemania, suspendieron la aceptación de nuevos pedidos relacionados con Cuba, lo que frenó el traslado de miles de toneladas de alimentos ya comprados o comprometidos para la isla.

En medio de este escenario, la opositora cubana, Rosa María Payá, aseguró desde Madrid que “el futuro de Cuba está en Cuba” y llamó a las fuerzas democráticas dentro y fuera del país a organizarse para impulsar una transición política.

Durante el Tercer Foro Diario de Cuba 2026: Para la Cuba de mañana, la activista sostuvo que su país atraviesa una “catástrofe humanitaria” marcada por altos niveles de represión y por una profunda crisis social y económica. Rosa María Payá afirmó que desde 2021 se registró un crecimiento de protestas sociales en la isla y defendió la presión internacional encabezada por Estados Unidos como una herramienta necesaria para presionar al Gobierno cubano.

40 por ciento de petróleo produce Cuba

La opositora señaló que el diálogo con la administración estadounidense es “franco” y “sistemático”, y aseguró que muchas de las medidas impulsadas por Washington coinciden con las exigencias planteadas por sectores democráticos cubanos.

Entre las prioridades inmediatas mencionó la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de garantías fundamentales. También consideró indispensable sacar del poder al grupo gobernante encabezado históricamente por la familia Castro y los altos mandos militares para iniciar un proceso de reconstrucción nacional.

Rosa María Payá planteó además establecer una transición acompañada de reformas constitucionales, atención a la emergencia humanitaria y elecciones libres.