Vacuna experimental contra ébola

LA CEPI también invertirá recursos en inyecciones desarrolladas por la Universidad de Oxford y la Iniciativa Internacional para la inoculación contra el Sida.

LA COALICIÓN para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI) anunció ayer una inversión cercana a los 60 millones de dólares para acelerar el desarrollo de vacunas experimentales contra el ébola Bundibugyo, una variante mortal que afecta al este de la República Democrática del Congo y que ya fue declarada emergencia de salud pública por organismos internacionales.

La mayor parte del financiamiento, hasta 50 millones de dólares, será destinada a Moderna para impulsar el desarrollo preclínico y clínico inicial de su vacuna candidata contra el virus BDBV. La farmacéutica informó que los recursos también respaldarán la fabricación y el avance a ensayos posteriores si los primeros resultados muestran eficacia.

El director de CEPI, Richard Hatchett, señaló que las vacunas estarían listas para pruebas clínicas en un par de meses, aunque advirtió que el proceso enfrenta riesgos por la violencia en el país.

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Actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados para esta cepa. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África y la Organización Mundial de la Salud, en el Congo se confirmaron 282 casos y 42 muertes, además de mil 100 contagios sospechosos.