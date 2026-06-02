Trump busca frenar choque entre Beirut y Tel Aviv

Libaneses huyen de los suburbios del sur de Beirut, tras órdenes israelíes de atacar objetivos allí, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que logró frenar un avance israelí hacia Beirut tras sostener una “llamada muy productiva” con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en medio de la creciente ofensiva militar contra Hezbolá en Líbano y de la amenaza de que Irán abandone las negociaciones con Washington.

“No habrá tropas en Beirut, y las que ya estaban en camino han sido rechazadas”, escribió el magnate en Truth Social, luego de afirmar que también mantuvo contactos indirectos con Hezbolá para detener los ataques entre ambas partes.

La declaración del mandatario estadounidense ocurrió horas después de que Benjamin Netanyahu ordenara ataques contra Dahyeh, suburbio del sur de Beirut considerado bastión de Hezbolá. La ofensiva israelí se intensificó junto al avance de tropas en el sur del Líbano, donde las fuerzas israelíes cruzaron más allá del río Litani hacia el río Zaharani, en la incursión más profunda de Israel en territorio libanés en los últimos 25 años.

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El Dato: Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán vuelven a estar en marcha, según una fuente regional con conocimiento de las conversaciones bilaterales.

CONTENER EL CONFLICTO. El anuncio de Donald Trump marcó un hecho inédito en la política exterior estadounidense, ya que ningún presidente reconoció públicamente contactos con Hezbolá, organización considerada terrorista. El magnate aseguró que, a través de intermediarios de alto rango, Hezbolá aceptó detener los ataques contra Israel. “Tuve una muy buena llamada con Hezbolá, y acordaron que cesarán todos los disparos”, escribió.

Posteriormente, la presidencia libanesa confirmó que Hezbolá aceptó la propuesta estadounidense para reducir ataques dentro del territorio libanés, aunque no precisó si el compromiso incluía el norte de Israel, zona golpeada en repetidas ocasiones desde abril.

La propuesta fue impulsada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien sostuvo conversaciones con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con Benjamin Netanyahu para promover una “desescalada gradual” del conflicto.

Sin embargo, el gobierno israelí dejó claro que sus operaciones militares continuarán en el sur libanés. Benjamin Netanyahu advirtió que Israel seguirá atacando “objetivos terroristas” si Hezbolá mantiene ofensivas contra ciudades israelíes.

“Hablé esta noche con el presidente Trump y le dije que, si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut”, afirmó el primer ministro israelí.

En tanto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, endureció todavía más el mensaje y aseguró que “no hay alto al fuego en el Líbano”. Confirmó que las fuerzas israelíes seguirán operando para destruir infraestructura y posiciones de Hezbolá en el sur del país.

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REACCIÓN IRANÍ. Más temprano, la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó que Irán suspendió las negociaciones indirectas con Estados Unidos debido a los ataques israelíes contra Líbano.

“El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes”, indicó el medio estatal iraní, que atribuyó la decisión a la continuidad de las operaciones israelíes en territorio libanés.

Pese a ello, Donald Trump negó haber recibido una notificación oficial sobre la supuesta suspensión de las conversaciones y aseguró que el diálogo sigue abierto. “No nos han informado de eso”, declaró en una entrevista telefónica con NBC News.

Incluso afirmó que todavía cree posible alcanzar un acuerdo con Irán “en el transcurso de la próxima semana”, pese al deterioro del escenario regional y al intercambio de amenazas entre Teherán y Tel Aviv.

41 ataques en el transcurso del lunes realizó Hezbolá

Mientras Washington intentaba sostener la vía diplomática, los enfrentamientos continuaron sobre el terreno. Hezbolá lanzó nuevos ataques contra posiciones israelíes en el norte de Israel y el Ejército israelí mantuvo operaciones en el sur del Líbano.

Aunque la Casa Blanca habló de un entendimiento parcial para contener la escalada, la violencia no se detuvo completamente y las hostilidades siguieron durante la noche del lunes.

PLANO ENERGÉTICO. Asimismo, Irán amenazó con extender el bloqueo marítimo del estrecho de Ormuz hacia Bab el Mandeb, otro corredor estratégico para el comercio mundial de petróleo y gas.

La advertencia del jefe de la Fuerza Quds, Esmaeil Qaani, coincidió con un aumento de casi 4.0 por ciento en los precios internacionales del petróleo debido al temor de interrupciones en el suministro energético.

Al mismo tiempo, el ministro iraní de Exteriores, Abbás Araqchí, insistió en que el alto al fuego vigente entre Irán y Estados Unidos desde abril incluye también el frente libanés. “El alto al fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto al fuego en todos los frentes, incluido el Líbano”, escribió Abbás Araqchí en la red social X.

El Tip: El parlamento israelí aprobó un proyecto de ley para disolver la Knéset y convocar a elecciones anticipadas.

El funcionario iraní advirtió que cualquier violación en territorio libanés significaría una ruptura de la tregua en toda la región.

Por su parte, la ONU expresó su preocupación por el deterioro de la situación en Líbano y advirtió sobre una emergencia humanitaria cada vez más grave. El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, declaró que el organismo está “profundamente alarmado” por la expansión de las operaciones militares y pidió respetar el cese de hostilidades.

El Programa Mundial de Alimentos informó que más de un millón de personas siguen desplazadas en Líbano y alertó que cerca de 1.24 millones enfrentan inseguridad alimentaria grave debido al aumento de precios, la pérdida de ingresos y la destrucción económica causada por la guerra.